Delegați vs. lideri de filiale! Cum poate câștiga „perdantul” Ludovic Orban războiul cu „favoritul” Cîțu…

Se spune, tot mai apăsat, că Ludovic Orban a pierdut, deja, alegerile pentru șefia PNL. Că Ludovic Orban va deveni istorie după Congresul din 25 septembrie. Deja tabăra Cîțu își clamează victoria. Victoria detașată. Se vorbește de un nou început pentru PNL, de o nouă viziune, de înnoire, de o nouă strategie politică, strategie ce va conduce (nu-i așa?) la victorii pe linie, la alegerile din 2024, cu singura condiție și anume aceea ca Florin Cîțu să devină președintele PNL.

Este evident că intrarea lui Florin Cîțu, pe care curajul nu-l prea dă afară din casă, în cursa pentru șefia PNL a venit doar după ce președintele Iohannis și-a dat acordul, iar mulți lideri de la nivel central și local și-au declarat susținerea pentru acesta.

Modul cum Florin Cîțu și echipa care îl susține a abordat această campanie, inclusiv gestionarea scandalurilor din SUA care l-au vizat pe premier, a lăsat de dorit. Și a arătat, înainte de toate, o aroganță care îl poate face invidios și pe Dragnea. Prostirea în față a românilor de către susținătorii săi, în frunte cu Rareș Bogdan, văduviți de explicații convingătoare în ceea ce-l privește pe premier nu surprinde, însă, pe nimeni. Cu Florin Cîțu la conducerea PNL, partidul își va continua declinul electoral. Cei din jurul său își vor cere, vârtos, partea leului, tensiunile cu USR PLUS se vor exacerba, iar alegerile de peste trei ani se vor solda, inevitabil, cu eșecuri pe linie.

În tot acest timp, Ludovic Orban își continuă campania care l-a consacrat. Merge înainte în ciuda unor trădări care arată, până la urmă, caracterul unor așa-ziși liberali care îi ridicau osanale până mai ieri. Și care îi jurau credință eternă.

Indiferent de rezultatul de la Congresul din 25 septembrie, Ludovic Orban rămâne, de departe, de un milion de ori mai liberal decât Florin Cîțu. Și mult, mult, mai liberal decât cei care îl susțin, astăzi, (aparent) necondiționat pe Cîțu.

Întotdeauna am preferat PNL în dauna PSD. Am crezut mereu că lichelismul, duplicitatea și aroganța pesedistă nu are egal.Până am văzut modul în care premierul și susținătorii săi s-au raportat la PNL, la principiile liberale, la Ludovic Orban, încă președinte al PNL și la cei care au refuzat să susțină obsesia lui Florin Cîțu și implicit a lui Klaus Iohannis de a elimina brutal, din ecuație, un lider politic corect, loial, principial, care pune partidul mai presus de orice.

Ludovic Orban rămâne un liberal pur-sânge care a rămas fidel PNL încă din prima zi. A făcut și greșeli (cine nu le face?), a crezut că prietenia/ echipa/ respectul reprezintă mult mai mult pentru unii dintre colegii pe care i-a propulsat în funcții ministeriale și de partid!

Implicarea președintelui Iohannis în această competiție internă surprinde în contextul în care Traian Băsescu și Ion Iliescu au fost aspru criticați tocmai din aceste motive.

„Pariul Florin Cîțu” reprezintă o eroare a președintelui Iohannis. Calculele politice care se fac pentru 2024 cu revenirea lui Iohannis în fruntea PNL se vor dovedi eronate. Cîțu nu are forța, nici calitățile necesare de a rămâne premier până în anul 2024. Oricât ar oferi partenerilor de Coaliție, Barna, Cioloș și Kelemen Hunor, ca și românii de altfel, au înțeles cine este cu adevărat Florin Cîțu. În ce constă competența premierului Cîțu, calitatea umană, integritatea și respectul acestuia față de milioanele de români.

Cred, însă, că vom asista la o uriașă surpriză la Congres. Mulți delegați vor vota cu Ludovic Orban, deși liderii de filiale vor decide altceva. Nu poți ca liberal să nu vezi diferența dintre Orban și Cîțu! Nu poți să nu înțelegi că votul tău, ca delegat, este unul crucial pentru viitorul PNL.

Chiar dacă va pierde alegerile de la Congres, Ludovic Orban are forța de a reveni. Chiar dacă va fi mazilit de la președinția Camerei.

Timpul îi va demonstra, cu vârf și îndesat, că a avut dreptate. Că PNL cu Florin Cîțu președinte și premier reprezintă o uriașă dezamăgire! Iar mulți dintre susținătorii lui Cîțu vor face, treptat, pasul în spate. Și se vor declara dezamăgiți!

Congresul PNL este un eveniment de o importanță uriașă. Pentru guvernare, pentru români, pentru PNL.

Și, totuși, forța PNL constă în sutele de mii de membri de partid! Tocmai pe asta mizează Ludovic Orban! Care departe de a fi un lider politic fără cusur rămâne, înainte de toate, un liberal autentic. Iar, în uriașa lor majoritate, liberalii de rând știu foarte bine acest lucru!

Un editorial de Iulian Badea