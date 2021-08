Angela Merkel, vizită de „gradul zero” la Moscova. Subiecte grele pe agenda discuțiilor cu Putin!

Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, efectuează o vizită la Moscova, vineri, pentru o serie de discuții cu președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, iar partea germană a confirmat că vor fi abordate subiecte cu greutate la nivel global, precum criza din Afganistan sau conflictul din estul Ucrainei.

Cancelarul german Angela Merkel a pledat vineri la Moscova pentru continuarea dialogului cu Rusia în pofida ”diferendelor profunde”, cu ocazia ultimei vizite pe care i-o face preşedintelui rus Vladimir Putin înaintea încheierii ultimului ei mandat la conducerea guvernului de la Berlin.

”Chiar dacă avem diferende profunde, noi vorbim între noi şi aceasta trebuie să continue la fel”, a spus Merkel adresându-se lui Putin, potrivit AFP.

Liderul rus a relevat că această întâlnire nu este ”doar o vizită de rămas bun”, întrucât ”multe chestiuni trebuie discutate”. Germania ”rămâne unul dintre principalii noştri parteneri, în Europa, în lume, în toate. Şi aceasta în special datorită dumneavoastră”, a mai spus Putin în primele secvenţe ale întrevederii.

Conform unor surse politice, în discuţiile dintre Merkel şi Putin va fi vizat și cazul Aleksei Navalnîi, mai ales că întâlnirea are loc la exact un an de la otrăvirea opozantului rus, care avea să fie tratat la Berlin după ce a fost atacat cu Noviciok.

Vor juca un rol în discuție și gazoductul Nord Stream 2, represiunea disidenței din Belarus, dar și acuzațiile potrivit cărora guvernul de la Minsk ar forța intrarea migranților prin Letonia, Lituania și Polonia cu scopul de a destabiliza Uniunea Europeană, potrivit The Associated Press preluată de US News.

Vizita cancelarului german vine în contextul în care Angela Merkel se apropie de finalul ultimului mandat, după aproape 16 ani la putere. Ea și Vladimir Putin – care conduce Rusia încă din debutul anilor 2000, deși între 2008 și 2012 a ocupat funcția de premier – au reușit să mențină deschisă linia de comunicare de-a lungul anilor, în ciuda diverselor divergențe politice.

Relația personală dintre cei doi s-a deteriorat în 2014, când Rusia a anexat ilegal Peninsula Crimeea, iar tensiunile au fost agravate de acțiunile Moscovei.