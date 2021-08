Victor Ponta şi Pro România susțin campania PSD pentru referendumul de demitere a lui Clotilde Armand: „Are susţinere şi sume de bani imense în spate”

Fostul premier Victor Ponta a intervenit luni, la România TV, în dezbaterea pe tema creşterii preţului energiei, acesta atrăgând atenţia că nimeni nu are vreo soluţie, nici măcar la nivel de propunere, astfel încât preţurile la toate produsele vor exploda în următoarea perioadă.

Victor Ponta a explicat la România TV că, pe lângă consumatorii vulnerabili, pe care statul îi va subvenţiona, preţul crescut al energiei va afecta costul producţiei, astfel încât tot ce se va produce va fi mai scump.

„Chiar nu are nimeni controlul. Vestea proasta e ca nu se imbogateste niciun roman. Macar daca erau ca pe vremuri, 10 baieti destepti, ramaneau banii in Romania. Proiectele energetice stagneaza, nu ne mai da UE bani, noi nu am investit si nu investim, deci preturile cresc si noi nu produzcem nici gaze, nici minereu. Imbon’gatim Rusia si alte tari de unde importam.

Anul trecut era foarte fericit domnul Orban ca nu mai facem investitia de la Cernavoda, ca am scapat de chinezi. Pai da, dar trebuie sa punem ceva in loc, ca ne-ar fi prins bine, decat sa importam din Cehia.

Atrageti atentia asupra familiilor care nu or sa aiba bani de facturi. Acele familii vor fi ajutate, cum e peste tot, dar ramane problema mare, economica, pentru ca la preturi ale energiei marite, toate preturile cresc, la orice produci.

Am pierdut un an de zile cu alegerile din PNL, mai trece si octombrie cu alegerile din USR-PLUS, ca asta ne intereseaza, daca e Ciolos sau Barna. Nu conteaza, nu ne ajuta niciunul.

E mai rau decat pe vremea comunismului, ca atunci nu te lasa sa mori sau macar muream toti. Deja e scump rau.

Eu nu credeam ca un om normal poate sa creada crestiile alea cu Ciuma Rosie, dar uite ca au crezut. Dar ok, acum avem PNL la guvernare si? Eu cred ca avem sanse daca scapam de propaganda. Lumea se intreaba de ce nu mai vorbeste domnul Iohannis. Pai de ce sa mai vorbeasca, ca el stia sa spuna doar ca trebuie sa scapam de PSD, acum ce sa mai zica?

Uitati la sectorul 1, s-a luptat cu Tudorache, a venit Clotilde si acum ne mananca sobolanii. Asta e propaganda pentru prosti cu carte, pe banii si pe viata lor, dar poate s-or trezi, sper eu.

Noi ne alaturam ideii PSD de referendum, le-am explicat si colegilor mei. E extrem de important si pentru 2024. Cand o sa le zicem sa vina la vot, sa creada ca au de ce sa vina. Nu stiu daca reusim sa o dam jos pe doamna Armand, pentru fortele si banii uriasi care se afla in spatele ei, e foarte greu de luptat cu asa ceva. Dar lupta trebuie dusa, pentru ca altfel alegatorii vor zice in 2024 ca nu am facut nimic ca sa stopam ce se intampla in sectorul 1 si nu numai.”, a spus Victor Ponta, în exclusivitate, la România TV.