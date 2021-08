Iulian Bulai, mesaj tranșant către premier: „Să înceteze cu amenințările privind remanierea unor miniștri USR PLUS. Cîțu este evaluat și poate fi schimbat de Coaliție!”

Deputatul USR, Iulian Bulai, este deranjat de amenințările cu remanierea la adresa miniștrilor Cristian Ghinea, Cătălin Drulă și Stelian Ion.

Deputatul USR Iulian Bulai a declarat marți, la Antena 3, că premierul Florin Cîțu este la rândul său evaluat în coaliție și poate fi schimbat din funcție dacă nu încetează cu amenințările de remaniere la adresa miniștrilor Cristian Ghinea, Cătălin Drulă și Stelian Ion. Iulian Bulai a spus că premierul Cîțu poate fi schimbat de „majoritatea din Parlament”.

„Daca colegii din PNL in frunte cu dl Citu nu se linistesc cu acest joc al santajului si amenintarilor ca ba il remaniaza pe Ghinea, ba il remaniaza pe Stelian Ion, ba pe Catalin Drula, da, cine trebuie sa plece nu e niciunul din ministrii nostri care isi fac treaba, ci (trebuie sa plece) premierul care nu poate fi un lider sa ii adune pe toti. Nu merge cu amenintari cu bau-baul pentru fiecare ministru USR. USR PLUS este adultul din cameră, USR PLUS este factorul de stabilitate din aceasta guvernare, premierul sa inceteze sa mai ameninete colegii ministri din guvern. Daca nu se linistesc aceste presiuni si amenintari, mai degraba pleaca altcineva”, a declarat Bulai.

Premierul Florin Cîţu afirmă că nu îşi doreşte să facă remanieri, dar că va lua astfel de decizii „pentru români”, atunci când va vedea că „ceva se întâmplă care pune în pericol actul de guvernare şi performanţa Guvernului”.