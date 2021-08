Platforma Împreună USR PLUS îl susține pe senatorul Irinel Darău în cursa pentru șefia partidului!

Platforma Împreună USR PLUS, care şi-a anunţat marţi candidatura pentru Biroul Naţional şi şi-a prezentat programul politic, a transmis că îl va susţine pe senatorul Irineu Darău la preşedinţia partidului.

„Noi – platforma Împreună USR PLUS – suntem o echipă care va candida pentru Biroul Naţional al partidului. În aceeaşi măsură, mai există o competiţie pentru preşedinţia partidului. Ne-am gândit foarte bine ce candidat o să susţinem. Până la momentul la care am luat decizia să candidăm împreună, s-au anunţat trei candidaturi. Am analizat cele trei candidaturi şi am hotărât să nu avem un candidat propriu, ci să îl susţinem pe candidatul independent Irineu Darău. El reprezintă cel mai bine principiile, valorile platformei noastre, considerăm că este cel mai bun candidat la preşedinţia partidului”, a precizat deputatul Mihai Poliţeanu, marţi, în cadrul evenimentului de lansare a platformei.

Irineu Darău a salutat lansarea unei „adevărate” şi „consistente” a treia căi în interiorul USR PLUS pentru Biroul Naţional.

„Şi eu susţin, dintre toate listele competitoare, lista Împreună USR PLUS, pentru că între platforma mea, între idealurile mele şi idealurile acestei echipe am găsit nişte puncte comune foarte importante. Cu toţii credem în democraţia internă, prin reguli şi instituţii robuste, care să asigure evoluţia noastră pe termen lung. Vrem să ne reunim în jurul valorilor, să fim un partid unit, cu toţi membrii, indiferent de provenienţa lor, indiferent că vin din USR sau din PLUS”, a spus el.

Potrivit europarlamentarului Nicu Ştefănuţă, pe lista „Împreună USR PLUS. Curaj pentru România” figurează oameni tineri, moderni, europeni. El a subliniat că guvernarea în sine nu reprezintă un scop, ci „un mijloc către binele oamenilor” şi a susţinut că, la opt luni de la învestirea actualului Executiv, reformele sunt întârziate „deliberat de către parteneri neloiali” programului de guvernare.

„În faţa sabotării, noi trebuie să avem şi mai mult curaj şi mai multă determinare. ‘Vrem o ţară ca afară’ s-a strigat aici, în această piaţă, pe un ger năprasnic, acum patru ani, iar principiile noastre sunt principiile de la Colectiv şi alături de noi este unul din supravieţuitorii acestui dramatic eveniment, domnul Adrian Albu. Oamenii nu ne-au votat pe noi pentru noi. Oamenii ne-au votat pe noi pentru ei. Ne-au votat şi pentru că am fost ultima lor speranţă. De aceea, oamenii pe care îi vedeţi astăzi aici intră într-o competiţie politică nu doar pentru anul acesta, pentru 2021. Ci şi cu gândul la 2024, la 2030. Cu gândul la România, mai ales”, a transmis Ştefănuţă.

Europarlamentarul a atras atenţia asupra faptului că, în prezent, trei din patru tineri vor să plece din România, deoarece „nu se simt ascultaţi” şi vor să trăiască într-o ţară „cinstită”.

„Ei ne spun că îi îngrijorează şi viitorul climatic al României. Pentru noi poate că 2030 este doar o nouă etapă. Dar pentru ei, 2030 este existenţa însăşi”, a spus el.

Primarul Braşovului, Allen Coliban, a afirmat că senatorul Irineu Darău este unul dintre oamenii pe care îi respectă cel mai mult în USR PLUS şi alături de care a câştigat multe lupte electorale.