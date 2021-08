Zilele Limbii Române la Casa Artelor Dinu Lipatti-Ediția a IV-a. Omagiu lui Vasile Alecsandri – 200 de ani de la naștere!

Casa Artelor Dinu Lipatti vă invită la cea de-a IV-a Ediție a Evenimentului „Zilele Limbii Române. Omagiu lui Vasile Alecsandri – 200 de ani de la naștere”, sâmbătă și duminică – 28, 29 august 2021, între orele 19:00 și 22:30, în Salonul de Muzică și în Curtea cu balansoare.

Ziua Limbii Române este marcată anual la data de 31 august, începând cu anul 2013 și celebrează una dintre cele mai mari comori ale Culturii noastre – Limba română. Cea de-a IV-a Ediție a Evenimentului organizat de Casa Artelor Dinu Lipatti este un Omagiu adus poetului, dramaturgului, folcloristului, omului politic, ministrului și diplomatului Vasile Alecsandri, la împlinirea a 200 de ani de la naștere. Născut la 21 iulie 1821 la Bacău, Vasile Alecsandri este considerat un creator al teatrului românesc, al literaturii dramatice și personalitate marcantă a României.

Pe parcursul celor două zile de eveniment publicul este invitat să se bucure de Expoziția în aer liber „Vasile Alecsandri – 200 de ani de la naștere”, precum și de Expoziția permanentă – „Dinu Lipatti – viața și opera”. În intervalul 19:00 – 20:00, publicul va asculta Înregistrări celebre din muzica clasică românească.

Sâmbătă, 28 august 2021, de la 20:00, în Salonul de Muzică al Casei Lipatti va avea loc Recitalul Extraordinar intitulat „Canțonete Comice” pe texte de Vasile Alecsandri susținut de binecunoscutul actor Marius Bodochi, care va fi acompaniat de actorul Emilian Mârnea. În Program au fost incluse canțonetele comice semnate de Vasile Alecsandri – „Ion Păpușarul”, „Kera Nastasia”, „Gură-Cască, om politic”, „Clevetici, ultra-demagogul”.

Începând cu orele 21:30, în Curtea cu balansoare a Casei Lipatti, va fi proiectat filmul „Cucoana Chirița” (1986), o ecranizare după piesa cu același nume scrisă de Vasile Alecsandri. Regia filmului aparține lui Mircea Drăgan, iar scenariul este semnat de Draga Olteanu Matei. Rolurile principale au fost interpretate de actorii Draga Olteanu-Matei, Dem Rădulescu şi Ileana Stana Ionescu.

Duminică, 29 august 2021, de la orele 20:00, în Salonul de Muzică al Casei Lipatti va avea loc Recitalul Extraordinar de Muzică clasică românească susținut de violoncelistul Andrei Kivu alături de pianista Verona Maier. În program au fost incluse creații de George Enescu, Dinu Lipatti, Doru Popovici, Constantin Bobescu, Horațiu Rădulescu, Dan Dediu, Sigismund Toduță, Constantin Dimitrescu, Tudor Ciortea, Ludovic Bacs, Béla Bartók.

Începând cu orele 21:30 în Curtea cu balansoare a Casei Lipatti, va fi proiectat filmul „Chirița în Iași” (1987), o ecranizare după piesa cu același nume scrisă de Vasile Alecsandri. Regia filmului aparține lui Mircea Drăgan, iar scenariul este semnat de Draga Olteanu Matei. Rolurile principale au fost interpretate de actorii Draga Olteanu-Matei, Dem Rădulescu și Ileana Stana Ionescu.

Actorul Marius Bodochi s-a născut la Cluj, în anul 1959, și a absolvit Institutul de Teatru din Târgu Mureș în anul 1982. În ultimul an de studenție debutează pe scena Teatrului Național din Cluj Napoca, cu rolul Cristopher Flanders din „Trenul nu mai oprește aici” de Tennessee Williams. A făcut creații memorabile în rolurile Constantin din „Săptămâna luminată”- regia Mihai Măniuțiu la Teatrul Național Cluj, Dionyssos din „Bacantele”- regia Mihai Măniuțiu la Teatrul Național București (1997), Bolinbroke din „Richard II”- regia Mihai Măniuțiu la Teatrul Național București, Oberon din „Visul unei nopți de vară”- regia Victor Ioan Frunză la Teatrul Național Cluj, Regele din „Regele moare”- regia Victor Ioan Frunză la Theatrum Mundi (2002), Antonio Salieri din „Amadeus” – regia Marcel Top la Opera Națională București (2010). Din anul 2004 face parte din trupa Teatrului Național „I. L.Caragiale” din București, iar din anul 2019 este directorul Teatrului Dramaturgilor Români din București.

Actorul Emilian Mârnea este absolvent al Facultății de Teatru și Televiziune din Cluj, la clasa profesorului Miklos Bacs, promoția 2011. Pe parcursul dezvoltării sale artistice a colaborat cu mai multe teatre din țară, printre care amintim: Teatrul Clasic Arad, Teatrul Național Cluj-Napoca, Teatrul Anton Pann Râmnicu Vâlcea și Teatrul Național București. După absolvirea studiilor de masterat în arta actorului, la clasa prof. Gelu Colceag și Tania Filip, promotia 2013 UNATC, exploatează comicul prin muzică, în spectacole ca Variațiuni la invențiuni op. 2 (Teatrul Dramaturgilor) sau Actorchestra (TNB). In prezent este actor al Teatrului Național București.

Violoncelistul Andrei Kivu a studiat la București cu Anca Vartolomei și este primul violoncelist român care a prezentat Integrala Suitelor de Bach într-un singur concert (Paris, 2009). A cântat la Royal Festival Hall (Londra), Lincoln Center (New York), Wiener Konzerthaus, Onassis Cultural Center (Atena) și a fost invitat la mari festivaluri internaționale precum Wien Modern, Parramasala (Sydney), Warsaw Autumn, World Music Days. El este singurul violoncelist din lume care a transcris și cântat Sonatele și Partitele (pentru vioară) de Bach, fiind invitat să prezinte proiectul său „Bach-ViolonCello” la New York, Los Angeles, San Francisco, Tokyo, Osaka, Montreal, Taipei, Tel Aviv, Berlin și Madrid. Andrei Kivu a cântat ca solist acompaniat de ansambluri de prim rang precum Orchestre Royal de Wallonie, NYU Orchestra, Katowice New Music Orchestra. Concertele sale au fost difuzate în direct la posturi de radio și televiziune precum ABC Australia, WNYC (New York), Radio France, Radio Suisse Romande. Are o prodigioasă activitate pedagogică, fiind invitat în repetate rânduri să susțină masterclasses la New York University, University of Minnesota, Conservatorul Regal din Madrid și Academia de Muzică „Givat Ram” din Ierusalim. Ambitusul său repertorial este extrem de variat: de la muzică Gregoriană la muzică de avantgardă. Din anul 2009 trăiește la Paris.

Pianista Verona Maier este cadru didactic la Universitatea Națională de Muzică București, fiind, în prezent, Profesor la Departamentul Instrumente cu claviatură și Muzică de camera. În 2006 a obținut Titlul de Doctor în muzică al Universității Naționale de Muzică din București. Desfășoară o bogată activitate artistică materializată în recitaluri, concerte şi cursuri de măiestrie susținute în România, Italia, Elveţia, Franţa, Ungaria, Germania, Austria, Spania, Portugalia, Grecia, Danemarca, Polonia, Suedia, Marea Britanie, Cehia, Slovacia, Norvegia, Israel, Iran, Macedonia. Apare în cadrul unor orchestre cum ar fi Orchestra de Cameră Radio, Orchestra de cameră „Simfonietta” sau Orchester Contemporary Opera Zürich, Orchestra Filarmonicii „George Enescu”, Orchestra Naţională Radio, Ansamblul „Concordia”. În 2004 a fost distinsă cu medalia „Meritul cultural” – clasa I de către Președinția României.

Conceptul evenimentului aparține regizoarei și pianistei Alice Barb, Director fondator al Casei Artelor Dinu Lipatti.

Începind din aceasta toamna, intrarea la evenimentele Casei Lipatti se va face prin achiziționarea de bilete la sediu, sau online de pe site-ul www.iabilet.ro și în rețeaua iabilet.ro/retea. Relații la telefon 031.425.25.63

pentru Sâmbătă, 28 august 2021

https://m.iabilet.ro/bilete-zilele-limbii-romane-la-casa…/

pentru Duminică, 29 august 2021

https://m.iabilet.ro/bilete-zilele-limbii-romane-la-casa…/

Persoanele cu dizabilități beneficiază de gratuitate, iar elevii, studenții și pensionarii de preț redus.

Biletele pot fi achiziționate și de la sediul Casei Artelor Dinu Lipatti, din Bulevardul Lascăr Catargiu, Nr. 12 începând de Joi, 26 august 2021.