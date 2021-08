Marcel Ciolacu îi dă replica lui Codrin Ștefănescu: PSD nu se va întoarce în trecut!

Marcel Ciolacu a declarat miercuri seara, la Romania TV, că niciun primar din partid sau președinte de filială județeană nu i-au cerut acestuia ca PSD să intre la guvernare.

Concret, Marcel Ciolacu a precizat că PSD-ul are de gând să propună o moțiune de cenzură chiar la începutul noii sesiuni parlamentare.

Cu toate acestea Ciolacu preconizează eșecul acestui demers deoarece niciun primar sau președinte de filială județeană, membrii ai partidului social democrat nu i-au spus politicianului că vor ca PSD să „intre orişicum la guvernare”.

„Partidele, câteodată, mai sunt şi în opoziţie. Eu am avut discuţii cu zeci de primari. Eu nu am văzut niciun primar cu care eu am vorbit şi niciun preşedinte de organizaţie cu care vorbesc – şi vorbesc cu toţi – care au întâlniri în judeţele lor cu primari, nu au solicitări ca Partidul Social Democrat să intre orişicum la guvernare”, a declarat Marcel Ciolacu, miercuri seară, la România Tv.

Marcel Ciolacu s-a declarat mulțumit de evoluția PSD și consideră că noua dinamică și identitate politică a partidului se definește și se concretizează în timp. Liderul a mai declarat că PSD-ul nu va ma repeta greșelile din trecut.

„Să ştiţi că sunt foarte mândru de cum a decurs toată această perioadă în interiorul Partidului Social Democrat şi de acest nou PSD. Îi anunţ pe cei care latră pe Facebook-uri: partidul nu se mai întoarce în trecut. Cu Ciolacu sau fără Ciolacu, acest partid nu se va mai întoarce în trecut şi nu s-a întors niciodată”, a mai adăugat Marcel Ciolacu.