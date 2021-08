Nicușor Dan își asumă responsabilitatea conducerii ALPAB: „În doi ani parcurile vor arăta civilizat!”

Nicușor Dan este noul director interimar al ALPAB, după ce l-a demis pe Bogdan Peter Tănase. Edilul a promis că în doi ani parcurile vor arăta civilizat.

Nicușor Dan l-a demis ieri pe directorul Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement (ALPAB), Bogdan Peter Tănase, iar azi primarul a preluat conducerea interimară a instituției.

„Am preluat interimar conducerea ALPAB, în momentul acesta eu sunt directorul ALPAB.

Trebuie să convocăm consiliul de administrație care coordonează compania de parcuri să schimbe directorul, care nu știe această meserie și să reușim să dăm un nivel de satisfacție bucureștenilor în ceea ce privește curațenia din parcuri.

Din păcate nu au fost bani nu avem în acest an bani pentru investițiile necesare în parcuri . În 2 ani parcurile vor arăta cum trebuie, asta e o promisiune”, a declarat edilul Nicușor Dan.

Nicușor Dan a evitat întrebările ziariștilor cu privire la o viitoare desemnare în funcție a lui Bogdan-Cătălin Steriopol, ca director al ALPAB, la propunerea lui Ludovic Orban.

„Pentru moment, directorul interimar sunt eu. Îmi asum responsabilitatea pentru ce se va întâmpla. Vom avea o ședința de consiliu pe care o s-o convoc și unde se va discuta desfiintarea companie de parcuri , a companiei de arbori, reducererea tarifelor companiei de parcuri, ridicarea exclusivității companiei de parcuri.

Am avut un buget alocat. Singurul client al Primăriei Generale este ALPAB, am avut un buget 8-9 mil de lei, iar la rectificarea din 29 iunie, bugetul a fost marit la 15 milioane de lei.

M-am intalnit cu Orban , nu a fost nicio discutie nu mi-a dat nicio indicatie. Am discutat de chestiuni adminsitrative , guvernamentale și politice” a mai precizat Nicușor Dan.