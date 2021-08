Cîțu îl pune la punct pe Orban în scandalul „exploziei facturilor la gaze”: Nu a existat voință pentru convocarea unei sesiuni extraordinare din partea președintelui Camerei!

Premierul Cîțu susţine că Parlamentul nu şi-a făcut treaba pentru a adopta la timp legea consumatorului vulnerabil.

Florin Cîțu a explicat că, în mai multe rânduri, a tras semnale de alarmă privitoare la necesitatatea adoptării legii pentru protecția consumatorului vulnerabil, dar din Parlament nu a existat voința pentru convocarea unei sesiuni extraordinare din partea președintelui Camerei Deputaților, Ludovic Orban.

”Toată vara am discutat despre prețurile la energie. Nimeni din Parlament, niciun președinte din Parlament, nici președintele Camerei Deputaților, nici președintele Senatului nu au venit să convoace o sesiune extraordinară pentru a adopta mai rapid această lege. A trebuit să vin tot eu să spun că vom trimite amendamente și să grăbim această lege.

Vrem să ne asigurăm că nu se transferă problemele și costurile către consumatorul final, iar cei care încearcă să speculeze această situație, atunci să suporte consecințele.

În același timp, este nevoie de un plan pe termen mediu și lung prin care să asigurăm independența energetică a României, pentru că nu va fi acesta singurul episod, atunci când avem atât de multe resurse.”, a spus Florin Cîțu.

Premierul României, Florin Cîțu, le transmite companiilor din energie să nu profite de pe urma creșterilor la prețuri. El a avertizat marile companii că nu trebuie să profite de pe urma unei situații conjuncturale defavorabile consumatorului final.

„Reforma companiilor de stat a avut ca obiectiv eliminarea ineficiențelor. Eu când am vorbit despre reforma companiilor de stat am fost foarte clar: ineficiențele nu vreau să fie transferate asupra consumatorului. Nu vreau să descoperim că o parte din creșterea facturii, din acest motiv am chemat și ANPC-ul aici, la consumatorul final se datorează din transferul unor ineficiențe ale companiilor de stat către consumatorul final. Dacă așa ceva se întâmplă și găsim așa ceva vom lua cele mai dure măsuri. Acesta este mesjaul meu foarte clar.

Nu vreau ca nimeni dintre companii să profite de această situație să își umfle profiturile pe o situație conjuncturală

Avem legea consumatorului vulnerabil. E o lege de prin 2012, care a tot fost împinsă și niciun Guvern până la acesta nu a avut curajul să-și asume legea. Azi am văzut că sunt tot felul de curajoși care apar din toate partidele cu soluții. E o lege din 2012 și nu a fost luată în calcul!”.