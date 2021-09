Mesajul PNL Sector 1 pentru Clotilde Armand: „Să ne vedem lungul nasului și să ne concentrăm pe problemele sectorului 1” 

Nu trece nicio zi fără ca Clotilde Armand, primarul sectorului 1, să lanseze atacuri furibunde la adresa Partidului Național Liberal, „partener” de guvernare în sectorul 1. Ieri și astăzi, doamna Armand a atacat conducerea PNL Sector 1, Premierul României, Florin Cîțu (de două ori) și, mai nou, Președintele României, Klaus Iohannis. Ne întrebăm: cine urmează? Preafericitul Părinte Patriarh Daniel? Guvernatorul Băncii Naționale? Președintele Comisiei Europene?

Este de notorietate faptul că doamna Armand se visează la Cotroceni, dar până una alta are de gestionat un sector cu foarte multe probleme. Multe trenează de ani de zile, de pe vremea PSD, cu sclipici de diamante și praf de tun din bani publici. Altele sunt mai noi. Unele sunt chiar de ieri.

„Colegii mei consilierii liberali au aflat cu stupoare ieri, cu două ore înainte de ședința de consiliu, că protocolul încheiat între doamna Armand și operatorul de salubritate lasă zeci de mii de bucureșteni fără servicii de curățenie stradală: la Gara de Nord, la Piața Charles de Gaulle, în centrul Bucureștiului, la Piața 1 Mai, la Podul Constanța, la Mănăstirea Cașin, la Liceul Lazăr etc.

În plus, situația școlilor din sectorul 1 este disperată: este primul an când nu s-a făcut nicio reparație și nicio lucrare de modernizare pentru pregătirea anului școlar. Asta ca să nu mai vorbim despre execuția bugetară absolut jenantă la capitolul investiții, sub 5%, când am intrat deja în luna septembrie. Toată primăria este într-un blocaj fără precedent. Dincolo de orice joc de imagine și declarații pompoase pentru un pumn de like-uri, doamna Armand ar trebui să-și ocupe timpul cu rezolvarea problemelor cetățenilor sectorului 1,” a declarat Sebastian Burduja, Președinte PNL Sector 1.

Clotilde Armand a avut numeroase ieșiri publice împotriva partenerului de guvernare locală, Partidul Național Liberal, uitând că sprijinul PNL a fost decisiv în câștigarea mandatului de primar. Urmând exemplul de la nivel național, este posibil să dorească să își asigure sprijinul AUR-PSD în Consiliul Local. Din fericire, AUR nu are niciun consilier local în sectorul 1.

„Este bine să ne vedem lungul nasului și să ne concentrăm pe administrație și bună guvernare. Sectorul 1 – și întreaga Românie – au nevoie de lideri politici maturi, responsabili, motivați doar de dorința de a lăsa în urmă comunități mai dezvoltate. Parteneriatul nostru este cu bucureștenii sectorului 1. I-am transmis de fiecare dată doamnei Armand și o facem și astăzi: suntem la dispoziție la orice oră pentru binele cetățenilor. Nu punem la suflet toate jignirile si atacurile (inclusiv de ieri, din păcate), pentru noi interesul românilor și legile țării sunt peste orice orgolii și dezamăgiri personale. Avem mult de muncă. Așteptările cetățenilor sunt pe măsură,” a concluzionat Sebastian Burduja.