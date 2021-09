Premierul Cîțu primește o grea lovitură. Miniștrii USR PLUS și-au prezentat demisiile!

„Miniștrii USR-PLUS se retrag din cabinetul Florin Cîțu. Ne prezentăm demisiile, mâine dimineaţă le va avea premierul pe birou, nu se mai poate aşa. Nu se mai poate așa și nici nu se va putea așa cu USR PLUS. Florin Cîțu a dinamitat această coaliție. Nu mai poate fi premier și miniștrii USR PLUS se retrag din cabinet. Ne prezentăm demisiile.”, a declarat Dan Barna într-o conferinţă de presă. „Este o decizie grea, nu ne-a fost uşor să o luăm, dar România avea nevoie de o astfel de decizie”.

„Am fost într-adevăr un partid altfel. Este un sistem gândit pentru proastă guvernare. Nu am ezitat să vorbim când poate ne era mai comod să tăcem. În aceste 8 luni, am adus oameni onești, de performanță, care au arătat că se poate și altfel în această Românie. Ca să înțelegeți ce a însemnat USR PLUS, o să vă explic… Ioana Mihăilă a semnat ordinul prin care vaccinare este gratuită până în 18 ani, până acum fiind până la 14 ani și a aprobat transparentizarea. Cristian Ghinea a reușit performanța de a avea PNRR semnat luna aceasta. Drulă a semnat pentru construirea a 2 autostrăzi. (…) Toate într-o singură zi.

Văzând ceea ce s-a întâmplat astăzi, am decis că nu putem merge mai departe cu un premier care guvernează fără un minim respect pentru interesele reale ale românilor. Nu se mai poate așa. Florin Cîțu a dinamitat conștient această coaliție, cu bună știință și cinism”.