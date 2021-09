Rareș Bogdan îi dă replica lui Ludovic Orban: E dezamăgitor ca preşedintele PNL vrea să-şi dea jos propriul Guvern cu ajutorul USR şi AUR!

Rareş Bogdan, prim-vicepreşedintele PNL, un susţinător înfocat al lui Florin Cîţu la alegerile din PNL, îl acuză pe Ludovic Orban, preşedintele partidului, că vrea să-şi dea jos propriul Guvern cu ajutorul USR şi AUR.

Chiar dacă nu l-a acuzat în mod direct de trădare, Rareş Bogdan susţine că Ludovic Orban, preşedintele PNL, a făcut un „joc”.

„E dezamăgitor ca preşedintele PNL vrea să-şi dea jos propriul Guvern cu ajutorul USR şi AUR. Ceea ce a făcut este un joc (…) Mi se pare absolut şocant”, a declarat europarlamentarul liberal Rareş Bogdan, la Antena3.

Cât despre suspiciunile privind numărul real la parlamentarilor care au semnat susţinerea moţiunii de cenzură împotriva Guvernului Cîţu, Rareş Bogdan a afirmat că „există 22 de semnături care sunt trimise prin fax, scanate”.

„Documentele pe moţiune trebuie scrise în original. Doamna Anca Dragu era la Viena. E obligatoriu să respectăm regulile parlamentare”, a precizat prim-vicepreşedintele PNL.

Mai mult, Rareş Bogdan a dezminţit informaţia potrivit căreia PNL ar fi făcut o înţelegere cu PSD pentru a nu asigura cvorumul necesar stabilirii calendarului privind citirea, dezbaterea şi votarea moţiunii de cenzură.

„PSD nu a părăsit să dea un ajutor. Foarte probabil PSD a avut date cu privire la semnăturile în copie pe moţiunea de cenzură”, a spus Rareş Bogdan.

Întrebat de ce Klaus Iohannis nu a discutat telefonic cu Dan Barna şi Dacian Cioloş, copreşedintele USR PLUS, după izbucnirea scandalului din coaliţia de guvernare, Rareş Bogdan a dat de înţeles că preşedintele României mediază chemând liderii politici la Cotroceni.

„Preşedintele României este cel care trebui să asigure imaginea României şi să conducă. Am vorbit cu Dan Barna şi Dacian Cioloş la telefon. Preşedintele României nu are obligaţia să vorbească cu noi, ci când are timp. Dânsul mediază chemându-ne la Cotroceni, nu la telefon”, a explicat Rareş Bogdan.

Mai mult, prim-vicepreşedintele PNL a afirmat că nu a sunat niciun politician USR PLUS sau AUR pentru a-şi retrage semnătura.

„N-am sunat pe nimeni să-şi retragă semnătura. I-aş suna să le spun că fie corecţi. Şi cei de la USR şi cei de la AUR să respecte regulamentele parlamentare. Vrem legalitate. În momentul în care semnăturile vor fi corecte pe moţiune, colegii mei din Birourile Permanente reunite vor lua decizia ca moţiunea să se dezbată şi să se voteze”, a conchis Rareş Bogdan.