Rareș Bogdan și Robert Sighiartău desființează USR PLUS după anunțul demisiilor miniștrilor!

Liderul PNL, Rareș Bogdan, anunţă că nu se va renunţa la premierul Florin Cîţu, care va trebui să meargă cu un nou guvern în Parlament în cel mult 45 de zile.

Rareş Bogdan anunţă că Florin Cîţu va rămâne premierul României. „Noi nu abandonăm ţara, iar PNL şi Klaus Iohannis nu se joacă cu România. Preşedintele îl susţine TOTAL pe Cîţu”, a declarat Rareş Bogdan în exclusivitate la România TV.

”Nici nu ne-am gândit, nu ne interesează chestiunea asta, pe noi ne interesează să guvernăm România. Îi informez pe cei din USR-PLUS și pe cei care îi aplaudau că în România începe școala. În momentul acesta, se va schimba structura administrativă a guvernului și în 45 de zile, începând de mâine, trebuie să avem un nou guvern trecut prin Parlament.

Unora le place mai mult în opoziție și fac revoluție pe model sud-american. PNL este un partid responsabil. Nu avem niciun motiv să renunțăm la premierul Florin Cîțu. Noi nu am pus condiții pentru miniștrii USR-PLUS. Peste 3 luni o să ne zică că vor alt premier. Moțiunea de cenzură nu era îndreptată împotriva premierului Florin Cîțu, ci a candidatului la șefia PNL. Suntem nevoiți să preluăm ministerele abandonate de USR-PLUS pentru a guverna o țară, pentru că nu te poți juca cu începerea școlii și cu creșterea facturilor la energie. Dar, vom discuta și despre ce au făcut unii și alții. Vom guverna România în următorii 3 ani plus 4.

Şi secretarul general al PNL Robert Sighiartău a comentat anunţul USR PLUS privind retragerea miniştrilor săi din Guvern, spunând că asemenea gesturi sunt necumpătate, imature. Referindu-se la aplauzele care au însoţit anunţul lui Dan Barna pe această temă drept un gest iresponsabil făcut după ce au ”băgat ţara în criză”.

”Mi se pare un gest iresponsabil ca, după ce ai băgat ţara în criză, să mai şi aplauzi. Din păcate, suntem într-o criză politică generată de USR PLUS, care a decis să şantajeze prin ministrul Justiţiei un program atât de bun pentru comunităţile locale. (…) Nu inteleg că ţara este mai importantă decât sondajele de opjnie şi de anumite gesturi politice. Singura majoritate clară care se poate forma este în jurul partidelor de drepata. (…) Sunt gesturi necumpătate, imature”, a declarat Sighiartău.

Miniştrii USR PLUS au demisionat din Guvernul condus de Florin Cîţu, este anunţul postat pe pagina de Facebook a USR PLUS, după şedinţa conducerii alianţei şi făcut apoi la Parlament şi de co-preşedintele USR – PLUS, vicepremierul Dan Barna. Alianţa USR PLUS deţine în Guvern portofoliile Justţiei, Sănătăţii, Cercetării, Proiectelor Europene, Transporturilor şi Economiei. Postul de ministru al Justiţiei a rămas deja vacant după revocarea lui Stelian Ion.

Când Dumnezeu îți dă șansa să conduci poporul tău, nu te poți juca, nu te superi și îți iei jucăriile și pleci. Klaus Iohannis înțelege că România trebuie să meargă înainte, îi susține pe români, nu se joacă cu România. Klaus Iohannis îl susține total pe Florin Cîțu.”, a declarat Rareș Bogdan, în direct la România TV.