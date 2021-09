Premierul Cîțu, un nou atac dur la adresa liderilor USR PLUS: „USR PLUS aplică metoda Dragnea. Depune moţiune împotriva propriului Guvern”

Florin Cîţu a reacţionat, după ce moţiunea de cenzură a fost transmisă la Guvern chiar de Ludovic Orban. Mai mult, premierul a lansat un atac virulent la adresa USR PLUS despre care susţine că a depus „moţiune de cenzură împotriva propriului Guvern” şi face „o alianţă cu cea mai toxică alianţă AUR”.

Florin Cîţu a criticat în termeni duri USR PLUS, după ce Dan Barna a anunţat încă de luni seară demisia miniştrilor desemnaţi de partidul pe care-l conduce.

„Retorica anti PSD e mai actuală ca niciodată. Mie îmi place ipocrizia pe care o văd azi, îmi place în ghilimele. Avem un partid aflat la guvernare care aplică metoda Dragnea şi depună moţiune împotriva propriului Guvern face o alianţă cu cea mai toxică alianţă AUR si ia in considerarea alianta cu PSD”, a declarat Florin Cîţu, într-un briefing de presă la Guvern.

Totodată, premierul nu a ezitat să-l atace şi pe Dacian Cioloş, copreşedintele USR PLUS.

„E greu dar eu arăt că putem merge mai departe. Aceste argumente nu ţin. Eu îmi aduc aminte că Cioloş era lângă domnul Dîncu şi nu auzeam că primarii furau bani din PNDL. E o provocare majoră pentru România, avem pandemia care e o provocare majoră”, a mai precizat premierul Cîțu.

„Eu sunt deschis pentru discuţii. Nu am vorbit nimic cu USR pentru funcţia de preşedinte al Camerei Deputaţilor. Eu nu am negociat pe protofoliile USR PLUS, nici pe ale noastre.

Întâi să ajungem acolo. Eu cred în continuare că avem maturitatea să menţinem o coaliţie de dreapta în România. Eu ştiu că s-au spus multe în această perioadă, că s-au semnat moţiuni cu extremişti, sau încercat să se aducă USR lângă PSD şi AUR.

Cu toate acestea eu zic că putem trece peste şi ne vom uita în timp la aceste evenimente ca la o eroare. Să ştiţi că va fi foarte greu să explicpm românilor asocierea USR PSD AUR. Azi USR se roagă de PSD să fie lângă ei şi AUR. Sperăm să putem trece şi să spunem că a fost o eroare în istorie, dar noi suntem aici pentru români”, a mai precizat Florin Cîţu.