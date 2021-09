Sorin Grindeanu rămâne pe poziții: PSD nu intră în circul dintre PNL şi USR. Toţi trebuie să plece!

Prim-vicepreședintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat, marţi, la finalul şedinţei BPN, că PSD nu va intra în circul dintre PNL şi USR PLUS. Grindeanu a acuzat USR PLUS că mimează ieşirea de la guvernare prin demisiile depuse de cei şapte miniştri, dar că îşi păstrează în funcţii gaşca de interese. „Mai mult Iohannis se vede cu Barna să vadă cum se înţeleg impreuna. De ce sa intre PSD in circul asta?”, a mai spus Grindeanu.

Grindeanu a anunţat că social-democraţii vor rămâne consecvenţi în decizie. „Toţi trebuie să plece şi Barna şi Cîţu”. De asemenea, liderul social-democrat a anunţat că PSD va vota în plen moţiunea de cenzură USR PLUS – AUR.

„Cei de la USR PLUS mimaţi ieşirea de la guvernare prin şapte demisii, dar lasaţi în funcţii gaşca de interese alături de Cîţu, cel pe care îl huliţi de dimineaţă până seara dupa ce tot voi l-ati ajutat sa fie prim-ministru în locul lui Orban, pe care il vreti inapoi acum. (…) Aceasta imagine de astăzi este dovada unui circ ordinar marca USR PLUS in care au cooptat si AUR.

Noi anuntam de cîteva zile si continuam, nu vrem sa intra in circul celor de la putere. Vin cei de la USR, iesiti din spuma marii, si spun ca anul asta nici nu au fost la guvernare, dar la Cotroceni se vede Iohannis cu Barna. Sa-si rezolve problemele între ei. PSD nu intra in circul dintre PNL şi USR. Toti trebuie sa plece. PSD ramane consecvent deciziie, toti trebuie sa plece, si Barna si Cîţu”, a declarat Sorin Grindeanu.