Fostul ministrul PNL al Muncii, Violeta Alexandru, a lansat un atac dur la adresa lui Florin Cîțu, pe care-l acuză că din dorința de a-și duce la îndeplinire orgoliile politice a sacrificat partidul și l-a adus în postura de a face ceea ce-i cere PSD.

So, Florin, are you kidding me? Hope not. There will be consequces”, și-a încheiat mesajul fostul ministru al Muncii, Violeta Alexandru.