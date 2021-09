Alexandru Nazare critică modul în care premierul Cîțu a realizat rectificarea bugetară: ”Nu respectă întocmai recomandarea Consiliului UE (ECOFIN)!”

Alexandru Nazare, fostul ministru de Finanțe, îl critică pe premierul Florin Cîțu pentru modul în care a realizat rectificarea bugetară.

Alexandru Nazare, care a fost remaniat de Florin Cîțu fără explicații publice, spune că rectificarea operată de guvern crește nominal deficitul bugetar cu 3.7 miliarde lei, bani care trebuie împrumutați suplimentar.

Potrivit lui Nazare, rectificarea bugetară ”nu respectă întocmai” recomandarea Consiliului UE (ECOFIN) din 17-18 iunie a.c. prin care traiectoria de consolidare fiscala a României a fost validata.

”În concluzie, tot ce a îndesat premierul sub preș la această rectificare va ieși la suprafață rapid, în octombrie-noiembrie. Decontul? După congres, în sarcina integrală a PNL”, spune fostul ministru al Finanțelor.

Fostul ministru de Finanțe indică faptul că una dintre sursele de finanțare pentru fondurile din PNDL 3 tocmai a fost întârziată. E vorba despre proiectul E-facturare, care ar fi trebuit să crească veniturile bugetare prin digitalizarea ANAF.

”Premierul anunță întârzieri in implementarea E-facturare. Proiectul nu mai este gata nici la 1 Septembrie, cum promisese la investirea actualului ministru de finanțe, nici in decursul lunii Septembrie, ci in Octombrie si începand cu 2022. Si atunci cum de E-facturare constituie sursa de venit suplimentara după cum prevede Nota de Fundamentare a OUG privind PNDL3”, scrie Nazare.