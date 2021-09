Ciolacu respinge varianta unei înțelegeri cu șeful statului: Ce să-mi ofere mie Iohannis mai mult decât mi-au oferit românii?

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, respinge categoric varianta unei înțelegi cu președintele Iohannis în criza politică, în contextul în care social-democrații refuză să susțină moțiunea de cenzură AUR-USR-PLUS înainte ca aceasta să ajungă în plenul Parlamentului.

„Nu am vorbit. Ce să-mi ofere mie Iohannis mai mult decât mi-au oferit românii. N-am dosare penale, n-am furat, trăiesc din salariu, ghinion. Sunt un om normal, am o familie normală. Ce poate să-mi ofere mie Iohannis și colegilor mei ca eu să fac înțelegere cu Iohannis? Pe ce să fac înțelegere? După ce a vrut să distrugă PSD. Credeți că vreun pesedist uită acest lucru? Credeți că eu am uitat că m-a acuzat că am vândut Ardealul și pe urmă a luat UDMR-ul la guvernare?”, a declarat Ciolacu la un post TV.