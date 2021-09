Liberalul Robert Sighiartău acuză: Dan Barna și Dacian Cioloș, niște ”copilăroși” care au acționat la „cald” într-o retorică de politică internă!

Dan Barna și Dacian Cioloș, niște ”copilăroși” care au acționat la „cald” într-o retorică de politică internă!

Robert Sighiartău, secretar general al PNL și susținător al lui Florin Cîțu, e de părere că USR PLUS a luat o decizie grăbită în privința ieșirii de la guvernare.

Robert Sighiartău a spus că după Congres, PNL și USR PLUS vor avea interes să se reașeze la masa negocierilor, pentru refacerea coaliției de guvernare. Liderii USR PLUS ar trebui să-și asume greșeala că au ieșit de la guvernare prea repede, a mai spus el.

„Cei de la USR PLUS trebuie să știe că după Congres vom începe discuțiile de la zero, în ce privește configurația guvernului. USR PLUS să-și asume că este principalul vinovat și că e necesar să renegociem ministerele. Ei au ieșit de la guvernare într-un moment dificil. (…) USR PLUS trebuie să învețe că astfel de decizii (ieșirea de la guvernare – n.red), micile mișcări de imagine pe care și le fac nu îi ajută în perspectiva anului 2024, când vom avea din nou alegeri. Oricum, ei și până acum, la guvernare, au continuat cu micile lor mișcări de opoziție pentru propria imagine. Nu au înțeles că un partid crește electoral pentru a face lucruri pentru cetățeni și că nu ajută nimănui să rămâi într-o opoziție continuă. (…) Dacă nu vom guverna cum trebuie și nu facem și de la nivel central ceea ce fac multe din administrațiile locale, în 2024 vom avea mari probleme. Retorica și lozincile nu ne mai ajută ”, a declarat Sighiartău la Digi24.

În privința ministerelor pe care și le-ar dori PNL într-o nouă configurație a guvernului, Sighiartău a spus că nu are acum un răspuns, însă a punctat că e sigur că va exista un alt aranjament și că USR PLUS trebuie să-și reconsidere poziția, dat fiind că sigur va exista o „împăcare”.

„Nu mai este un secret că liberalii au fost extrem de nemulțumiți de modul în care s-au negociat ministerele după alegerile parlamentare. Sunt ministere pentru care noi avem oameni mult mai bine pregătiți și mai eficienți decât are USR PLUS. Avem oameni care pot ocupa aceste ministere. (…) Sigur, ne dorim să guvernăm în aceeași formulă cu USR PLUS și UDMR pentru că ne intersează să aplicăm programele pe care ne-am angajat că le vom implementa, și va exista o împăcare, dar USR PLUS trebuie să-și reconsidere poziția. Pentru că abordarea lor nu mă deranjează doar pe mine, îi deranjează pe liberali și pe toți românii”, a mai spus Sighiartău.

Liderii USR PLUS, Dan Barna și Dacian Cioloș, au fost etichetați de Sighiartău drept niște ”copilăroși” care au acționat la „cald” într-o retorică de politică internă, dat fiind că și ei sunt în competiție internă pentru a prelua președinția partidului: „USR PLUS au și ei Congres în 2 octombrie și sunt convins că după acest moment vor lua decizia de revenire la guvrnare. (…) Nu știu ce s-a întâmplat cu ei. Au luat decizia în pripă. O decizie copilărească din partea domnilor Barna și Cioloș, care s-au gândit la campania lor internă, fără să realizeze că o astfel de decizie afectează țara, națiunea”.