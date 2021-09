Yuja Wang revine pe scena Festivalului George Enescu. Premiera românească a operei „Piticul”!

Dirijorul Cristian Măcelaru va înregistra integrala lucrărilor enesciene, la Deutsche Grammophon, în cadrul unui proiect estimat să dureze 10 ani. Înregistrarea va fi făcută cu Orchestra Națională a Franței, și cu participarea Corului Filarmonicii George Enescu și a soliștilor din România. Aceasta va fi prima înregistrare a lucrărilor lui George Enescu la Deutsche Grammophon.

Cristian Măcelaru a prezentat pe scurt această inițiativă a sa în cursul unei întâlniri pe care a avut-o ieri cu președintele Klaus Iohannis, după concertul susținut la Sala Palatului, cu Orchestra Națională a Franței. Președintele Iohannis l-a felicitat pentru interpretarea excepțională. La întâlnire, au participat și ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu; ministrul Educației Sorin Câmpeanu, Clément Beaune, secretarul de stat pentru Afaceri Europene în cadrul Guvernului francez, Ambasadoarea Franței la București, Laurence Auer; Iulia Matei, secretar de stat la Ministerul de Externe.

Astăzi, programul Festivalului Enescu continuă în forță cu prezentarea în premieră a operei „Piticul” de Zemlinsky și cu un concert susținut de Mahler Chamber Orchestra și faimoasa pianistă Yuja Wang.

Mahler Chamber Orchestra și remarcabila pianistă Yuja Wang vor concerta la Ateneul român, de la 16.30. Alături de concertmaestrul Matthew Truscott, artiștii de la Mahler Chamber Orchestra vor susține un program divers, din creația lui Haydn, Janáček, Stravinsky și Șostakovici. Prima lucrare, Simfonia nr. 31 în Re Major de Haydn a fost compusă în anul 1765 pe vremea când Haynd era muzician de curte, în slujba Prințului Esterházy. Joseph Haydn este consacrat în istoria muzicii ca fiind părintele simfoniei, scriind 108 simfonii, dintre care 30 în timpul activității sale la Curtea Princiară. Simfonia nr. 31 este numită ,,Hornsignal’’, datorită importanței acordate cornilor, motiv pentru care aceasta lucrare poate fi considerată o simfonie concertantă. Temele muzicale destinate cornilor și efectul-răspuns al corzilor oferă lucrării un caracter ceremonios, care ilustrează imaginea curților regale din secolul al XVIII-lea.

În continuarea programului, pianista Yuja Wang va interpreta Capriccio pentru mâna stângă și ansamblu de suflători de Janáček, o piesă originală și emblematică pentru stilul ompozitorului ceh. Janáček a început lucrul la această lucrare fiind inspirat de dorința pianistului Otakar Hollmann de a interpreta o lucrare doar cu mâna stângă. În urma luptelor de pe frontul Primului Război Mondial, Otakar Hollmann și-a pierdut mâna dreaptă, iar lucrarea lui Janáček i-a oferit șansa de a reveni pe scenă. Deși nu i-a dedicat lucrarea pianistului, acesta a interpretat-o în premieră la Smetana Hall din Praga cu membrii Filarmonicii în anul 1928, sub bagheta dirijorului Jaroslav Řídký.

Octetul de suflători scris de Igor Stravinski aduce pe scenă prospețimea și vitalitatea modernismului. Finisat în anul 1923, cu o diversitate tematică și de caractere, octetul este una din primele lucrări neoclasice din creația lui Stravinski. A fost pus în scenă la Opera din Paris, fiind prima premieră a unei lucrări proprii dirijată de compozitorul. De asemenea, a fost prima lucrare înregistrată de Stravinski. Anul acesta se împlinesc 50 de ani de la moartea compozitorului, iar Festivalul Enescu celebrează memoria lui Stravinski prin interpretarea lucrărilor sale.

Programul se încheie cu interpretarea Concertului nr. 2 op. 102 în Fa Major de Dmitri Șostakovici. Șostakovici a compus concertul pentru fiul său Maxim, în anul 1957, iar premiera a avut loc la concertul său de absolvire a conservatorului. Concertul nr. 2 petrnu pian este una dintre cele mai populare lucrări ale compozitorului, scris într-un caracter aproape neobișnuit de senin în creația sa.

La Sala Palatului, la ora 19.30, Orchestra Națională Radio și Corul Academic Radio vor interpreta Opera Der Zwerg de Zemlinsky, sub conducerea dirijorilor Oleg Caetani și Ciprian Țuțu. Opera Der Zwerg (Piticul) a fost inspirată de povestea Ziua de Naștere a Infantei de Oscar Wilde și este scrisă într-un singur act, pe un libret de Georg C. Klaren. Ea prezintă povestea de dragoste dintre Infantă și un pitic care nu realizează că este pitic. Premiera a avut loc în Colone, în 1922 sub bagheta dirijorului Otto Klemperer. Anul acesta se aniversează 100 de ani de la compunerea operei.

c