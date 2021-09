El e Ronaldo de România!

Golgheterul ligii secunde, mijlocașul celor de la FC Buzău, Cristian Ciobanu, îl concurează cu succes pe idolul său, superstarul portughez de la Manchester, la numărul de abdomene pe care le face: peste 1000!

„Cristiano Ronaldo de România” speră să-i ducă pe buzoieni în prima ligă. A reușit șase goluri în tot atâtea meciuri și vrea titlul de golgheter la finalul sezonului. Până atunci, Cristian Ciobanu trage tare la ședințele de pregătire ale lui Pustai, dar și la sala de forță, unde face și câte 1000 de abdomene per antrenament.

„Aș vrea să mă asemănăm cu Ronaldo, chiar dacă este comparația exagerată. Am făcut 1000 de abdomene într-o zi, dar nu mai am avut timp apoi de antrenamentul de fotbal. Am și pătrățele lui Ronaldo” – Cristian Ciobanu, mijlocaș FC Buzău.

Fotbalistul își dorește ca evoluțiile bune din acest sezon să-l aducă și în atenția selecționerului Mirel Rădoi.

„Visul meu cel mare este să ajung să joc la națională, chiar dacă la 29 de ani, la 30 sau 32. Eu cred în vise și nu renunț la acesta” – Cristian Ciobanu, mijlocaș FC Buzău.

Jucătorul în vârstă de 27 de ani și-a făcut calculele pentru acest sezon de liga a doua.

„Este un început bun de campionat pentru mine, sper să o țin în același ritm, să ofer și pase decisive. Ne gândim la Liga 1, ne dorim playoff-ul, ca apoi să ne jucăm șansa pentru promovare” – Cristian Ciobanu, mijlocaș FC Buzău.

Mâine au meci cu echipa lui Nicolae Grigore

FC Buzău (10 puncte după șase partide) întâlnește mâine pe Metaloglobus (10 puncte după șase jocuri), pe teren propriu, de la ora 11.00, într-un duel al ocupantelor locurilor 7-8. Mijlocașul ofensiv Cristi Ciobanu vrea să continue seria bună a jocurilor în care marchează. Până acum, el a înscris în porțile celor de la Hermannstadt, Dunărea Călărași ( de două ori) și Unirea Constanța (un hattrick).