Top bonusuri de bun venit la pariuri pentru începători

Majoritatea caselor de pariuri din România oferă bonusuri de bun venit pentru a atrage jucători și pentru a-i încuraja să parieze, dar de multe ori aceste bonusuri au condiții complexe, greu de înțeles în special pentru jucătorii noi. În acest articol vom încerca să explicăm această dilemă a bonusului de bun venit și să oferim câteva opțiuni bune pentru cei care sunt la început de drum în lumea pariurilor online.

Casele de pariuri legale din România se vor remarca în rândul jucătorilor noi de multe ori datorită sumei oferite ca bonus la înregistrare. Întotdeauna vom reacționa la stimulente financiare, de aceea multe strategii de marketing în industria de pariuri se bazează pe promovarea unor sume cât mai mari. Și în fond, cum să nu funcționeze aceste tactici? Unul dintre cele mai importante lucruri pentru activitatea de pariere este câștigul potențial.

Paradoxul bonusului de bun venit

Majoritatea operatorilor ar da faliment dacă ar oferi bonusuri doar de dragul de a împărți bani utilizatorilor. Rareori ți se vor oferi sume bonus (în orice domeniu) fără să ți se ceară ceva la schimb, și e bine să înțelegi ce, ca să nu te trezești dezamăgit după aceea dacă pierzi un bonus sau nu îl poți retrage.

În cazul pariurilor, în afară de datele esențiale privind eligibilitatea jucătorilor (majori, cetățenie română, 1 bonus/jucător, etc.), operatorii vor să se asigure că vei testa platforma de pariuri și că ai intenția să joci. De la aceste principii pornesc cam toți termenii și condițiile care însoțesc un bonus de bun venit. Nu vei putea transforma în cash suma bonus fără să îndeplinești aceste reguli de bonus. Condițiile sunt destul de variate, și probabil un subiect pentru un articol separat, dar de regulă pot limita cotele pe care poți juca, secțiunile site-ului de pariuri, anumite funcții de pariere, unele metode de plată, și specifică de câte ori trebuie să pariezi suma bonus până să o poți retrage (rulaj).

Din această cauză, casele de pariuri se pot confrunta cu o dilemă. Pe de o parte, cu cât suma bonusului este mai mare, cu atât va atrage mai multă atenție, dar și regulile de bonus vor fi mai dificile pentru ca promoția să fie sustenabilă. Pe de altă parte, mulți jucători noi pot fi începători, și le va fi mult mai greu să știe care sunt cerințele importante din regulamentul stufos al campaniei.

Bonus la înregistrare pentru începători

La un moment dat, am trecut cu toții prin aceeași confuzie când am studiat regulamentul unei campanii. Tocmai de aceea am decis să oferim câteva recomandări de bonusuri de bun venit cu un regulament mai simplu și condiții mai ușor de îndeplinit, cel puțin din perspectiva unui începător.

Unibet

Unibet bonus de bun venit: 100% până la 300 lei plus 100 runde gratuite la Burning Hot.

Unibet este o platformă de pariuri ușor de recomandat în general, și oferă un bonus destul de standard pentru România cu care e bine să te obișnuiești, dar cu câteva reguli importante mai flexibile decât în altă parte.

Avantaje pentru începători:

Cotele minime acceptate sunt de 1.40 pentru pariurile sportive, printre cele mai mici din România. Cu cât cotele sunt mai mici, cu atât poți miza pe selecții mai sigure.

Poți paria bonusul și pe alte secțiuni ale site-ului Unibet – Cazino, Bingo. Totuși, îți recomandăm să citești cu atenție această parte a regulamentului pentru că rulajul va fi diferit.

Pentru calculul rulajului, Unibet ia în considerare doar suma bonus. Există cazuri în care rulajul se face pe baza sumei care rezultă după primirea bonusului (depunere plus bonus), deci o sumă totală mai mare.

Fiecare pariu plasat în parametrii campaniei contribuie la rulaj, indiferent că e câștigător sau pierzător.

Regulamentul campaniei este mult mai scurt și ușor de parcurs decât în alte cazuri.

NetBet

NetBet bonus de bun venit: Freebet de până la 500 lei.

Un freebet este adesea cel mai bun tip de bonus pentru începători datorită restricțiilor mai puține și a conceptului bonusului pentru că nu îți promite un câștig ce va fi mult mai greu de realizat decât pare inIțial. Freebetul este exact după cum sugerează și numele, un pariu gratuit din partea casei de pariuri, de pe urma căruia te poți alege cu profitul. Miza, freebetul in sine, este returnată casei de pariuri indiferent de rezultat. Freebetul NetBet se acordă pentru primul pariu eligibil pierzător.

Avantaje pentru începători:

Cota minimă pentru pariul de calificare este de 1.50, sub cotele minime pe care le vei găsi la majoritatea bonusurilor de bun venit (de obicei între 1.40 – 1.80).

Miza minimă pentru pariul de calificare este probabil cea mai mică de pe piață, 5 lei.

Freebetul NetBet nu necesită rulaj.

Regulamentul bonusului este scurt și ușor de parcurs.

3.Fortuna

Bonus de 100% până la 500 lei.

Fortuna este o altă casă de pariuri ușor de recomandat. Bonusul de 100% din prima ta depunere este cel mai comun în România, dar adesea va avea condiții de rulaj destul de dificile, în funcție de câștigul potențial. Bonusul la înregistrare oferit de Fortuna este favorabil din multe puncte de vedere pentru începători, probabil singura parte dificilă este modul de acordare al bonusului în două etape – primești 50% din valoarea bonusului după îndeplinirea a 50% din rulaj, iar restul până la 100% îl primești după ce îndeplinești 100% din rulaj.

Avantaje pentru începători:

Cotele minime acceptate sunt de 1.50, din nou, mai mici decât la majoritatea pachetelor de bun venit.

Pentru a primi bonusul, trebuie să rulezi valoarea primei tale depuneri de 6 ori, deci mai puțin decât pentru multe bonusuri de bun venit.

Regulamentul bonusului este foarte scurt și ușor de înțeles.

Poate cea mai importantă recomandare pe care o putem oferi începătorilor este să nu pornească din start cu ideea de a face profit din bonusul de bun venit, deci nu paria mai mult decât îți permiți să pierzi. Chiar dacă sumele sunt atractive, de cele mai multe ori vei face profit din biletele tale obișnuite sau alte promoții, dar sperăm să ai șanse mai bune cu bonusurile recomandate mai sus.