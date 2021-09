Europarlamentarul Maria Grapini, revoltată: „Peste 100.000 de bolnavi de cancer și-au pierdut viața din cauza incompetenței guvernanților. Guvernele liberalo-useriste trebuie să răspundă!”

Europarlamentarul PPU (social-liberal), Maria Grapini, critică dur guvernele Orban și Cîțu, care s-au dovedit incapabile să gestioneze pandemia de COVID-19.

Potrivit Mariei Grapini, președintele Iohannis îi are “pe conștiință”, alături de premierul Cîțu, pe cei peste 100.000 de oameni, bolnavi de cancer, cărora li s-a interzis, în plină pandemie, dreptul la tratament și care și-au pierdut viața din cauza guvernului incompetent și a iresponsabilității celor care ne conduc.

„Sunt unul dintre europarlamentarii care am făcut nenumărate scrisori guvernelor Orban și Cîțu, în care am cerut să nu abandoneze bolnavii cronici! Astăzi, statisticile arată că, în ultimul an, au decedat peste 80% dintre bolnavii de cancer. Astfel, peste 100.000 de oameni și-au pierdut viața din cauza guvernului incompetent! Bolnavii nu au avut acces la tratamente, nu au avut loc în spitale și nu și-au putut face indispensabilele tratamente de radio și chimioterapie!

S-au făcut că se ocupă de cei infectați cu Covid-19 și, nici acum, după doi ani, nu au ajuns la proceduri optime, dar au lasat, în mod iresponsabil și criminal, bolnavii cronici să moară cu zile!

Aveți pe conștiință morții, domnule prim- ministru Cîțu! Și dumneavoastră, domnule președinte Iohannis, pentru că vă încăpățânați să țineți în brațe“guvernul meu”!

Este revoltător, este de neiertat, ce ați făcut cu românii!”, a punctat, revoltată, eurodeputatul Grapini, care a cerut, pe un ton imperativ, celor responsabili să înceteze să mai încalce drepturile cetățenilor de a avea acces la tratament.

„Ca europarlamentar, îmi cer iertare de la familiile care au pierdut persoane dragi! Nu am putut face mai mult decât să scriu, să avertizez și să cer explicații, de mai multe ori, de la guvern, de la toți miniștrii sănătății, cărora, poate, li s-ar potrivi, mai degrabă, titulatura de miniștri ai morții!”, a mai spus eurodeputatul.

În context, Maria Grapini, a precizat că, în calitatea sa de europarlamentar dar și de umanist, va prelua cazurile familiilor care vor acționa în justiție statul român pentru decesul unui membru al familiei, din cauza lipsei de acces la tratament!

#STOP #ABUZURILOR!

„Românii trebuie să înțeleagă că toleranța nu înseamnă acceptarea încălcării drepturilor lor! Solidaritatea înseamnă să ne unim și să îl susținem pe cel căruia i se încalcă un drept constituțional! Mâine, poate să i se întâmple oricui!

Moartea bolnavilor de cancer, pentru lipsa accesului la investigații și terapie, înseamnă crimă!

Este ca și cum tai tubul de oxigen unui bolnav la terapie!”, a conchis eurodeputatul umanist.