Nicuşor Dan, decis să implementeze proiectul trenului metropolitan pe infrastructura CFR!

Nicuşor Dan vrea să implementeze, cât mai curând, proiectul trenului metropolitan pe infrastructura CFR.

Nicușor Dan solicită ajutorul Guvernului și autorităților limitrofe Bucureștiului. Primarul general al Capitalei a declarat că are toată deschiderea pentru a colabora cu Guvernul şi cu autorităţile locale ale localităţilor limitrofe Bucureștiului în vederea acestui proiect.

Primarul general a fost prezent la Gara de Nord din Capitală, alături de comisarul european pentru Transporturi, Adina Vălean, şi de ministrul interimar al Transporturilor şi Infrastructurii, Dan Vîlceanu.

„2021 e anul european al căilor ferate, iar Uniunea Europeană promovează din ce în ce mai mult acest mijloc de transport sigur şi ecologic. În mesajul meu către cei prezenţi, am vorbit despre şansa pe care o are Bucureştiul de a-şi dezvolta transportul de cale ferată prin construirea trenului metropolitan pe infrastructura CFR. Am reafirmat că acest proiect poate fi finanţat din fonduri europene (inclusiv din PNRR) şi că e vorba despre o soluţie absolut necesară pentru sporirea mobilităţii urbane şi reducerea aglomeraţiei de pe şoselele Capitalei. Am toată deschiderea pentru colaborarea cu Guvernul României şi cu autorităţile locale ale localităţilor limitrofe Capitalei pentru a pune pe picioare acest proiect. Bucureştiul are nevoie de el”, a scris Nicușor Dan pe Facebook.

Trenul Connecting Europe Express opreşte în peste 100 de localităţi din 26 de ţări în cursul călătoriei sale de cinci săptămâni, înainte de a ajunge la Paris la 7 octombrie. În total, traseul are o lungime de 20.000 km, iar trenul va traversa 33 de puncte de trecere a frontierei. Plecând de la Lisabona şi încheindu-şi călătoria la Paris, trenul va face o oprire la Ljubljana, conectând preşedinţiile portugheză, slovenă şi franceză ale Consiliului UE.