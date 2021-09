Sistemul Coca-Cola în România își reafirmă angajamentul față de piața locală

În anul în care marchează 30 de ani de prezență locală, Sistemul Coca-Cola (Coca-Cola România și Coca-Cola HBC România) își reafirmă angajamentul față de piața din România prin investiții semnificative și constante. Din 1991 și până în prezent, Sistemul Coca-Cola a investit în operațiunile locale 384 de milioane de euro.

”Ne mândrim cu tot ceea ce am construit în România de 30 de ani, împreună cu echipa și partenerii noștri. România este o țară foarte importantă pentru Sistemul Coca-Cola, fiind un exemplu de bune practici, creativitate, hub regional de inovație și producție. Produsele fabricate aici ajung la consumatorii noștri din România, dar și la cei din alte 14 țări. Investim constant și inovăm pentru a reduce impactul asupra mediului. Întreaga echipă de Sistem este implicată și hotărâtă să scrie noi capitole în povestea Coca-Cola în România, alături de cei peste 93.000 de clienți și cei peste 1.000 de parteneri. Ne uităm cu optimism către viitor. Știm că fiecare gest pe care îl facem azi are un impact asupra zilei de mâine. Ne dorim să fim în continuare lideri în sustenabilitate și să arătăm că business-ul nostru este despre ceea ce lăsăm După Noi generațiilor care vin.” – Jovan RADOSAVLJEVIC, General Manager, Coca‑Cola HBC România.

”Acum 30 de ani, prima sticlă de Coca-Cola produsă în România aducea cu sine și speranța unei schimbări pe care mulți o așteptau. De-a lungul anilor, Coca-Cola a rămas un ambasador al încrederii în viitor. În această lume aflată în continuă schimbare, am continuat să oferim consumatorilor noștri experiențe memorabile, să lucrăm îndeaproape alături de partenerii noștri, și să fim alături de comunitățile noastre prin implicare și solidaritate. Ne bucurăm să ne reconfirmăm angajamentul de a crește pe piața locală – o piață care ne-a oferit, în 30 de ani, multe oportunități, ne-a provocat să inovăm și să fim mai buni în ceea ce facem. Continuăm să le oferim românilor băuturile pe care le apreciază, diversitatea de care au nevoie, și să contribuim la o schimbare în bine. Alături de echipa și de toți partenerii noștri, ne bucurăm să le oferim românilor motive de optimism.” – Paris NIKOLOPOULOS, General Manager, Coca‑Cola România

Investiții susținute în performanță și sustenabilitate

În 2020, în fabrica din Ploiești, una dintre cele mai mari la nivel de grup, au fost investiți 4,5 milioane de euro într-o nouă linie pentru băuturi ambalate în sticlă, care ajung la consumatori din România și alte 5 țări. Tot în 2020, în fabrica din Timișoara, 9,5 milioane de euro au fost investiți pentru integrarea celor mai noi tehnologii de îmbuteliere a băuturilor în PET și creșterea semnificativă a performanței procesului de producție.

2021 marchează inaugurarea liniei ASEPTIC în fabrica din Ploiești, dedicată îmbutelierii FUZETEA, printr-o investiție de peste 19 de milioane de euro. Este singura linie din Coca-Cola HBC România și a doua din grupul Coca-Cola HBC la nivel global care foloseste DRY, o tehnologie inovatoare care reduce considerabil consumul de substanțe chimice, apă și energie în procesul de sterilizare a ambalajelor. În luna aprilie a acestui an, Sistemul Coca-Cola a lansat, în premieră pe piața locală, tehnologia inovatoare Keel Clip: ambalajul colectiv din carton biodegradabil și reciclabil pentru baxurile de doze, care ajută la reducerea cu aproximativ 200 de tone pe an a cantității de plastic din folii. Investiția în fabrica din Timișoara s-a ridicat la 2 milioane euro.

Un contributor important la economia locală, chiar și în an de pandemie

Conform studiului de impact socio-economic pentru anul 2020, valoarea adăugată de întregul lanț de valoare al Sistemului Coca‑Cola în România este de 434 de milioane de euro (62 milioane euro direct și 372 milioane de euro, indirect), echivalentul a 0,20% din PIB-ul României. În 2020, pentru fiecare euro cheltuit de români pe produse din portofoliul celor două companii, 56 de cenți au rămas în economia locală.

Contribuția la bugetul de stat a Sistemului Coca-Cola și a lanțului său de valoare, prin taxe plătite, a reprezentat, în `2020, 40% din totalul valorii adăugate în economie.

Numărul locurilor de muncă create și susținute de Sistemul Coca‑Cola și de partenerii săi se ridică la 17.300. Fiecare loc de muncă la Coca‑Cola susține alte 11 locuri de muncă pe piața locală.

Creștere sustenabilă

Compania face progrese constante către viziunea sa – O lume fără deșeuri. Toate ambalajele puse pe piață de Sistemul Coca-Cola sunt 100% reciclabile și 20% din portofoliu este ambalat în PET reciclat (rPET).

În ultimii 3 ani, emisiile de carbon au fost reduse cu 15,25%. 100% din energia electrică folosită provine din surse regenerabile și curate, iar ponderea energiei regenerabile din totalul energiei consumate (electrică + termică) a crescut în 2020 la 80%. Consumul de apă per litru de băutură produs a scăzut cu aproximativ 7%, iar toate cele trei fabrici Coca-Cola HBC din România au certificare AWS (Alliance For Water Stewardship) – Gold Recognition.

Bunăstarea și dezvoltarea comunităților locale rămân o prioritate, Sistemul Coca-Cola investind anual peste 1 milion de euro în proiecte dedicate lor. În cadrul platformei de sustenabilitate, proiectele vizează patru piloni: protejarea mediului înconjurător (După noi, strângem tot noi); protejarea resurselor de apă (După noi, apa hrănește viața); susținerea tinerilor (După noi, cresc oameni noi) și dezvoltarea comunităților (După noi, dăinuie ce-i al locului).

O companie pentru toți, 24/7

Sistemul Coca-Cola a continuat să pună în centrul activității nevoile și tendințele de consum de pe piața locală, cu accent pe reducerea aportului caloric din băuturile sale. 27,6% din totalul vânzărilor din 2020 este reprezentat de băuturi cu un conținut redus sau cu zero calorii (inclusiv apă). Portofoliul Coca-Cola este disponibil în 15 opțiuni diferite de ambalare care includ ambalaje mai mici, ce permit consumatorilor să-și controleze mai bine aportul de calorii.

Sistemul Coca-Cola în România este o afacere de succes, care a crescut sustenabil, alături de parteneri și comunitățile locale, prezența pe plan local având un impact pozitiv la nivelul societății românești. În contextul aniversării a 30 de ani de prezență în România, angajamentul este ferm: #NuNeOprimAici.

Despre Compania Coca-Cola

Coca-Cola este o companie pentru toți, care oferă produse în peste 200 de țări și teritorii. Misiunea companiei noastre este de a răcori lumea și a se implica într-o schimbare în bine. Alături de mărcile Coca-Cola, portofoliul nostru include Sprite, Fanta și alte băuturi răcoritoare. Din categoriile de apă, băuturi pentru sportivi, cafea și ceaiuri, oferim brandurile Dasani, smartwater, vitaminwater, Topo Chico, Powerade, Costa, Georgia, Gold Peak, Honest și Ayakata iar pe segmentele de băuturi nutriționale, sucuri, lapte și băuturi pe bază de plante, oferim, printre altele, brandurile Minute Maid, Simply, innocent, Del Valle, fairlife și AdeZ. Ne adaptăm în mod constant portofoliul, începând cu reducerea zahărului din băuturile noastre, până la dezvoltarea unor produse noi, inovatoare. Totodată, lucrăm pentru a avea un impact pozitiv în viețile oamenilor, în comunitate și asupra planetei, prin reaprovizionarea cu apă a surselor noastre, prin promovarea reciclării ambalajelor, practici sustenabile de aprovizionare și reducerea emisiilor de carbon pe întregul lanț de valoare. Împreună cu partenerii noștri de îmbuteliere, avem peste 700.000 de angajați, oferind oportunități economice comunităților locale din întreaga lume.

În România, ca în toate ţările în care îşi desfăşoară activitatea, Coca-Cola deţine şi funcţionează pe baza unui sistem propriu, incluzând toate verigile necesare producerii şi distribuţiei produselor către consumatori. Pe plan local, Sistemul este format din Coca-Cola România (filială a The Coca-Cola Company, proprietarul mărcilor înregistrate) şi partenerul său, Coca-Cola HBC România, care îmbuteliază şi distribuie produsele Coca-Cola sub licenţa The Coca-Cola Company în România. Conform studiului „Impactul socio-economic al Sistemului Coca-Cola în România”, realizat pe baza datelor financiare din 2020, prezența acestui sistem pe piața locală generează o valoare adăugată de 434 de milioane de euro, echivalentul a 0,20% din PIB-ul României.

Pentru mai multe informaţii legate de companie vă rugăm să vizitaţi site-ul www.coca-colacompany.com și să ne urmăriți pe Twitter, Instagram, Facebook și LinkedIn.

Despre Coca-Cola HBC România

Coca-Cola HBC este unul dintre cei mai mari îmbuteliatori ai companiei Coca-Cola, având în 2019 vânzări de peste 2,2 miliarde de unități. Compania activează într-o zonă geografică extinsă, are operațiuni în 28 de țări, deservind peste 600 milioane de oameni. Coca-Cola HBC oferă o gamă largă de băuturi răcoritoare, printre care băuturi carbogazoase, sucuri, apă, energizante, ceaiuri și cafea. Coca-Cola HBC promovează o dezvoltare durabilă, generând valoare pentru afacerea sa și pentru comunitățile în care este prezentă. În acest sens, compania oferă băuturi răcoritoare care satisfac nevoile diverse ale consumatorilor, încurajând în același timp un mediu de lucru deschis și desfășurându-și activitatea într-un mod responsabil, astfel încât să protejeze mediul înconjurător, contribuind la dezvoltarea socio-economică a comunităților locale.

În România, Coca-Cola HBC a fost desemnată cea mai sustenabilă companie pe plan local, pentru al cincilea an consecutiv (2016 – 2020), conform Romania CSR Index, studiu realizat de agenția de consultanță independentă The Azores. Coca-Cola HBC România este liderul industriei de băuturi.