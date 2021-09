Violeta Alexandru îl avertizează pe Florin Cîțu: Să ne lăsăm de ceartă și de orgolii. Trebuie să susținem un guvern care să fie cu adevărat pus pe treabă!

Deputata liberală, Violeta Alexandru, a declarat la rândul său că îi este tot mai greu și îi este jenă să mai răspundă criticilor venite de la oameni referitor la cearta internă din PNL.

„Îmi este jenă să mai răspund mesajelor oamenilor care ne întreabă ce ne oprește, ce s-a întâmplat de ne-am apucat să ne certăm în loc să facem ceea ce le-am promis că facem. Nu am o problemă, răspund acestor oameni, înțeleg să-mi apăr colegii și să dau explicații, dar adevărul este că am din ce în ce mai puține explicații de oferit acestora și dorință reală de a le arăta acestora în fiecare săptămână că am făcut câte ceva concret care să justifice încrederea pe care ei au avut-o în noi și în PNL.

Alături de colegii mei din Camera Deputaților susținem un guvern care să fie cu adevărat pus pe treabă de așa manieră încât să se vadă rezultate pentru oameni, să ne lăsăm de ceartă și de orgolii, să ne lăsăm de orice încercare de a ne scuza în fața oamenilor pentru că nu ne vor ierta și nu vreau să fie prea târziu”, a declarat Violeta Alexandru.