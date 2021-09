Rectorul Universității Politehnica din București, reales în poziția de Membru al Consiliului de Administrație al Agenției Universitară a Francofoniei

În perioada 21-24 septembrie, Universitatea Politehnica din București a găzduit Săptămâna Mondială a Francofoniei Științifice, un eveniment organizat în parteneriat cu Agenția Universitară a Francofoniei (AUF). A fost prima ediție a unei ample manifestări care a adunat reprezentanți ai peste 1000 de universități, prezenți atât în cadrul UPB, cât și prin mediul online.

În cadrul evenimentului, au avut loc alegeri pentru numirea membrilor regionali în Consiliul de Administrație al AUF. Mihnea Costoiu, rectorul Universității Politehnica din București, a fost reales în poziția de membru al Centrului Regional al Francofoniei în Europa Centrală și de Orientală, pentru următorii patru ani, votat în unanimitate de universitățile membre cu drept de vot înregistrate la Adunarea Generala a AUF.

Rectorul UPB a declarat „Faptul că am fost reales în această poziție este o confirmare a efortului comunității noastre și a comunității academice din România de a sprijini colaborarea internațională, diversitatea în educație și proiectele internaționale de cercetare științifică. În timpul acestui mandat, am lansat inițiative menite să dezvolte aptitudinile antreprenoriale în rândul studenților și am generat oportunități pentru ca universitățile să își poată consolida rolul lor de operatori ai dezvoltării economice,

sociale și culturale.

Le mulțumesc tuturor pentru votul pe care mi l-au acordat și comunității noastre pentru sprijinul continuu pe care îl acordă colaborării internaționale”.

În cadrul Săptămânii mondiale a Francofoniei Științifice au avut loc mai multe evenimente, precum: Cea de-a 18-a Adunare Generală cvadrienală a AUF, organizată sub Înaltul Patronaj al Președintelui României, Conferința miniștrilor francofoni ai învățământului superior și cercetării, Prezentarea primei Carte albe

a Francofoniei științifice, rezultată din consultarea mondială realizată de către AUF sau Sărbătorirea celei de-a 60-a aniversare a AUF.