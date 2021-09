Ludovic Orban, discurs incendiar la Congresul PNL: „Noi, liderii, suntem nimic fără voi. Iohannis a câştigat susţinut de PNL!”

Orban a adăugat că la alegerile prezidențiale din 2019 președintele Klaus Iohannis a câștigat al doilea mandat „susținut de PNL”, Orban întărind astfel ideea promovata în ultimele săptămâni că PNL nu are nimic să-i datoreze șefului statului.

„Nu am castigat alegerile parlamentare, dar prin negocieri am reusit sa asezam PNL in pozitia de principal partid de guvernamant, iar la ora actuala PNL detine 3 din cele 4 cele mai importante functii in statul roman”, a mai spus Ludovic Orban.

In plan extern, a adaugat Ludovic Orban, „Romania era oaia neagra din cauza PSD, nu contam la Bruxelles”, iar primul lucru pe care l-a realizat PNL dupa venirea la guvernare a fost „sa desemnam un comisar care reprezinta PNL in persoana Adinei Valean”. „La nivel european, ca urmare a eforturilor facute, am reusit sa fim o voce ascultata, care influenteaza deciziile la nivel UE”, a mentionat acesta.