Florin Cîțu, trei dintr-o lovitură: USR-PLUS, AUR și PSD!

Premierul Florin Cîţu a intervenit în conferinţa de presă pe care o susţinea ministrul de Interne Lucian Bode, care nu mai făcea faţă întrebărilor jurnaliştilor, şi a acuzat USR-PLUS, AUR şi PSD că, prin moţiunile de cenzură depuse, vor să lase România neguvernată.

Florin Cîţu a răspuns şi întrebărilor despre sancţiunile primite marţi de PNL pentru modul de organizare al congresului PNL, declarând că liberalii nu vor contesta amenda primită şi nici eventuale amenzi ulterioare.

Referitor la moţiunile de cenzură ale AUR şi USR-PLUS şi PSD, Florin Cîţu a declarat că momentan este interesat de guvernare şi că aşteaptă motivarea CCR pentru decizia de marţi, când a declarat constituţională moţiunea AUR şi USR-PLUS.

„Trebuie asteptata motivarea CCR. Dispozitiile CCR trebuie respectate in integralitate. Eu zic ca ne-a dat dreptate, CCR a spus ca este un conflict juridic, iar singura solutie este sa mearga la vot si vom vedea atunci. In Parlament azi este un festival al celor care se intrec sa arunce tara in haos. In timpul asta noi am avut discutii pentru marirea salariului minim, unde Guvernul a propus cresterea cu 11% pe brut, vom vedea ce vor spune angajatorii. Ne pregatim sa dam OUG pentru problema costului energiei, sper ca cei care vor sa arunce tara in aer au asta in vedere.

Intai sa vedem ce se intampla la vot cu motiunile, apoi vom decide in PNL ce vom face. Imi spuneti, deci, ca AUR, USR si PSD sunt noua coalitie. Astazi avem un guvern care functioneaza normal, care poate da ordonante. Sunt 1000 de scenarii, nu lucrez pe scenarii. In momentul acesta nu negociez cu nimeni. Ne uitam la ei cum se zbat in Parlament, noi ne vedem de guvernare.”, a spus Florin Cîţu.

Președintele PNL, Florin Cîțu, a declarat că Anca Dragu ar trebui să-ți dea demisia de la șefia Senatului dacă „mai are onoare”.