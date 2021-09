Premierul Cîțu, mesaj tranșant: Peste 70 de parlamentari nu vor vota moțiunea de cenzură. Interimatul actualului guvern va dura destul de mult!

Premierul Florin Cîțu susține că sunt peste 70 de parlamentari care nu vor vota moțiunile celor de la PSD și USR-PLUS și spune că interimatul actualului guvern va dura destul de mult.

Premierul Florin Cîțu e convins că va rămâne în fruntea guvernului și dacă va fi demis prin moțiune de cenzură.

„Vom vedea dacă vor vota moțiunea PSD care este și împotriva USR. Eu am citit moțiunea asta. Dacă e ok că am stat în stradă împotriva PSD, și acum se aliază cu PSD și AUR, înseamnă că pun interesul politic mai presus de interesul românilor.

PNL are o propunere de premier și cu aceea merge mai departe. AUR și PSD nu au nicio strategie. Vom fi același guvern, într-un interimat foarte lung. Eu cred că există mai mult de 70 de parlamentari responsabili”, a declarat Florin Cîțu.

Premierul Cîțu anunță negocieri la bucată pentru a rămâne în funcție,dar nu a vurt să dezvăluie cu cine poartă negocieri, însă spune că va face tot ce îi stă în putință pentru ca guvernul să rămână în funcție.

„Dumneavoastră vreți să vă spun care este strategia mea de a câștiga un război. Nu pot să vă spun asta, dar vom face tot ce ne stă în putință pentru că nu ne permitem să stăm nicio zi fără guvern. Vineri vom adopta OUG pentru facturi. Din punctul meu de vedere ce se întâmplă în Parlament e iresponsabil. Există și parlamentari resposabili care pun mai presus țara de interesul național. Cu ei vom discuta, dar nu vă pot spune cine sunt. E o atitudine iresponsabilă. PSD nu vrea să vină la guvernare, ceilalți nu știu ce vor”, a declarat Cîțu.