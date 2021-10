Marturia incredibila a unui padurar atacat cu drujba de catre hotii de lemne!

Balan Narcis Ionuț din cadrul Direcţiei Silvice Suceava – Ocolul Silvic Frasin a povestit in detaliu momentele de la sfarsitul lunii august cand acesta a fost atacat cu drujba de catre hotii de lemne, informează newsmoldova.ro.

„Ultima zi a lunii august a fost ziua in care m-am nascut a doua oara”

„Evenimentul s-a intamplat pe fondul unei constatari a unei sustrageri de material lemnos ilegal intr-o suprafata de fond forestier privat care are contract de paza cu Diresctia Silvica Suceava. Am fost anuntat de proprietar spre seara de faptul ca a gasit material lemnos pe o suprafata de pasune din apropierea padurii sale. M-am deplasat la fata locului unde intr-adevar erau o cantitate dematerial lemnos sectionata pregatita pentru a fi ridicata din acel loc” declara Balan Narcis Ionut.

Agresiunile au inceput imediat dupa constatataea ilegalitatii si efectuarea verificarilor in teren, in momentul in care padurarul a incercat sa initieze un dialog cu persoana banuita ca se pregatea pentru incarcarea lemnului sustras .

A pornit motofierastraul, nu mi-a venit sa cred! A a venit efectiv spre mine cu motofierastraul pornit si accelerat repetand si amenintand ca ma omoara

„Nu am gandit nici un moment ca lucrurile vor lua o asemenea intorsatura, mai mult ,ca am fost foarte pasnic si le-am vorbit foarte frumos […] mi-am derulat intr-o fractiune de secunda firul vietii, m-am gandit, la copii sotie si ce pot sa fac ăpentru a scapa din acesta situatie de a-mi salva viata”

„Fuga s-a dovedit a fi cea mai sanatoasa chiar daca este rusinoasa „

„Fiind alergat pe o distanta de 200 de metri cu motfierastraul pornit si accelerat sub amenintari si injurii, am alunecat si acesta m-a ajuns venind cu motofierastraul la o distanta foarte mica. E o senzatie care nu as dori-o la nimeni sa o traiasca”