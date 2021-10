Noul lider al USR-PLUS, Dacian Ciolos, mesaj transant catre liberali: Reintram la guvernare, doar cu un alt premier!

Dacian Cioloş, noul preşedinte USR PLUS, a anunţat că nu va accepta revenirea în coaliţia de guvernare dacă Florin Cîţu va fi premier.

Dacian Cioloş a fost întrebat dacă va negocia cu PNL în următoarea perioadă pentru revenirea USR PLUS la guvernare.

„Ştiţi care a fost poziţia USR PLUS până acum. Nu cred că această poziţie se va schimba. Putem intra într-un Guvern de coaliţie cu PNL şi UDMR, dacă avem un premier cu care putem lucra şi în niciun caz acel premier să fie Frorin Cîţu”, a declarat Dacian Cioloş.

Noul preşedinte USR PLUS a spus următorul pas este moţiunea de cenzură care se votează marţi în Parlament.

„Vom avea săptămâna viitoare moţiunea de cenzură pe care noi o vom susţinem. După ce vom vedea rezultatul, vom putea discuta în alte condiţii şi vom vedea ce-şi doreşte şi PNL pentru că deocamdată nu e clar ce-şi doreşte PNL.

Toate opțiunile sunt pe masă, mai puțin cea cu Florin Cîțu premier.”, a spus Dacian Cioloș.

Europarlamentarul a explicat că decizii precum revenirea la guvernarea sunt adoptate de conducerea partidului.

„Mâine vom alege Biroul Naţional. Astfel de decizii (precum revenirea la guvernare – n.r.) trebuie discutate în Biroul Naţional, aşa cum am făcut-o şi până acum, dacă va fi nevoie, pentru decizii importante vom merge şi în Comitetul Politic. Nu o să vă spun astăzi mai multe decât ceea ce ştiţi. Ştiţi care a fost poziţia USR PLUS până acuma, nu cred că această poziţie se va schimba. Putem intra într-un guvern de coaliţie cu PNL şi cu UDMR dacă avem un premier cu care putem lucra şi în niciun caz acel premier nu poate să fie Florin Cîţu”, a afirmat Dacian Cioloş, vineri seară, după anunţul privind alegerea sa ca preşedinte al USR PLUS.

Mai mult, Dacian Cioloş a afirmat că va putea iniţia negocieri după rezultatul Congresului USR PLUS care va avea loc sâmbătă la Romexpo.