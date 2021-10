Violeta Alexandru îi critică dur pe liberalii filialei pe care a condus-o pentru lipsa de rezultate. În plus, fostul președinte PNL București condamnă agresiunea asupra unei jurnaliste a lui Horia Scarlat, proaspăt cooptat în echipa sa de premierul Florin Cîțu.

„Pare că îl luăm pe N. Dan la rost despre viziunea privind Bucureştiul. Florin, sper că nu îl ia la rost Silviu Mototolea care conduce PNL Sector 4 şi PNL Bucureşti sau Horia Scarlat susţinut de PNL Sector 2, un om pe care l-am văzut extrem de implicat, cu metodele lui, în desfăşurarea alegerilor de la Bucureşti/de la Congres şi care, cu acordul PNL Bucureşti, a ajuns de câteva zile demnitar în Guvern? Azi, în prima zi a mandatului său, bănuiesc că a intrat mândru pe poarta Guvernului României. A înţeles că aşa se face politică în PNL; cu agresarea jurnaliştilor (conform declaraţiilor jurnalistei – o persoană foarte respectată în presa românească), avansezi în PNL. Ce păcat! Pentru toţi PNLiştii corecţi şi competenţi care meritau să fie văzuţi şi respectaţi şi care lucrează cu seriozitate acolo unde sunt, sperând să vină şi pentru ei, într-o zi, propunerea de a se alătura echipei liberale de la Guvern.

În pofida insistențelor, nu am susținut oameni cu o conduită care nu avea nimic în comun cu ceea ce îmi doream să promoveze PNL București. M-a costat abordarea mea exigentă dar nu regret nicio clipă. Din respect pentru liberalii din București care nu au nimic de-a face cu obrăznicia, cu îngâmfarea, cu fake membership pentru a câștiga cine trebuie, cu metode PSD-iste de a face politică. 2 ani am curățat cât am putut”, a afirmat deputatu liberal Violeta Alexandru, luni, într-un mesaj pe Facebook.