Victor Ponta, mesaj tranșant: „Noul guvern trebuie să facă un nou proiect de ţară. Klaus Iohannis mai bine să stea deoparte”

Fostul premier Victor Ponta a intervenit telefonic vineri seară, la România TV, pentru a vorbi despre noile restricţii propuse de DSU, deocamdată neaprobate de executiv.

Victor Ponta susţine că România, spre deosebire de alte ţări, este blocată în discuţii interminabile pe tema pandemiei de Covid şi altele adiacente, ceea ce nu aduce decât dezbinare în societate şi face ca orice alt proiect să fie ignorat.

„Cred ca trebuie facut pasul urmator, ca numai despre asta vorbim de un an, de cum ne despartim intre noi. Ar trebui un proiect national pe sanatate. Daca vine valul 5 sa fim pregatiti. Ar trebui un proiect pentru firmele romanesti, pentru ca altfel ne tot certam intre noi si aceasta dezbinare din ultimii ani, de cand a venit domnul Iohannis, trebuie sa inceteze.

Si cei vaccinati, si cei care, din motivele lor, nu vor sa se vaccineze, trebuie sa traiasca impreuna in aceasta tara. Sigur ca evolutia pandemiei a ratat ca si tarile unde sunt multi vaccinati intra din nou in varful infectarilor, diferenta se face la cati intra in stare critica. Eu ma uit la America, unde totul este deschis, unde viata continua si exista alte proiecte. Daca stam si vorbi toata ziua despre asta, nici nu se rezolva.

Cel mai bine a fost pe vremea USL, dar atunci aveam si proiecte, cred ca de asta e nevoie. Fara asta, ne vom certa incontinuu pe diferite teme. Domnul Iohannis nu poate face un proiect national, dar noul guvern asta ar trebui sa propuna. Domnul Iohannis cred ca, cu cat sta mai mult deoparte, cu atat ne va fi mai bine.

Toata omenirea e mai restrictionata, daca ati observat, oriunde vrem sa calatorim ne dau tot felul de coduri de bare si altele. Guvernele si profita de asta pentru a aduna date. Domnul Arafat si ceilalti fac propuneri, dar decizia e a omului politic, pentru ca el merge mai departe si are mandatul dat de cetateni. Aceste discutii despre restrictii ne-au adus intr-un punct mort, ca viata noastra nu se reduce doar la Covid. Cred ca scolile trebuie sa ramana deschise, sa avem libertate de miscare.

Situatia de acum seamana cu USL, dar nu e ca atunci. Atunci alianta s-a facut inainte de alegeri, oamenii au stiut ce voteaza. Acum s-au balacarit in campanie si acum sunt impreuna. Acum domnul Ciuca nu e nici lider de partid. Acum criza e si mai mare. Ar trebui ca in 2022 si 2023 sa fim mai uniti, mai ales in jurul unor idei, unor proiecte. Propun sa salvam firmele romanesti, care sunt toate in faliment, sa salvam agricultura, sa facem in sfarsit autostrazi, ca nu mai e nici Kovesi sa ne faca dosare.

Eu stiu ca domnul Ciuca a fost alegerea domnului Iohannis, nu a domnului Citu sau Iohannis. In politica mai lucrezi si cu ce ti se da.

E normal ceea ce sustine PSD, o indexare a pensiilor cu inflatia, dar eu sper ca PSD sa reuseasca sa impuna marirea pensiilor mici, iar cele mari sa stea pe loc cativa ani. Nu e chestie de social-democratie, e vorba de bun simt, sa se creasca la cei care au 1000 de lei pensia, cei care au 10.000-12.000 pot sa mai astepte un pic”, a spus Victor Ponta, în exclusivitate la România TV.