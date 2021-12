Marcel Ciolacu o pune la punct, în Parlament, pe Diana Șoșoacă: „Dreptul meu la viaţă şi dreptul oricărui român nu se negociază”

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu, a afirmat, luni, în plenul Parlamentului, că nu susţine vaccinarea obligatorie, dar are dreptul la viaţă şi a apostrofat-o pe senatoarea Diana Şoşoacă că nu poată mască.

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu, a solicitat imperios ca toţi participanţii la şedinţa solemnă din Parlament să poarte mască de protecţie. „Dreptul meu la viaţă şi dreptul oricărui român nu se negociază”, a spus Ciolacu.

Marcel Ciolacu a făcut solicitarea înainte de discursul pe care l-a susţinut luni în Parlament. Pe fundal se aude vocea senatoarei independente Diana Şoşoacă.

”Cred că nu este nici prima oară şi nu va fi nici ultima oară când am să spun că eu nu susţin vaccinarea obligatorie, dar am dreptul în primul rând la viaţă. Fiecare decide dacă e bine să se vaccineze sau nu. Vă rog, doamna colegă, să purtaţi mască sau să mă protejaţi să nu mă îmbolnăviţi”, a afirmat Marcel Ciolacu, în deschiderea discursului susţinut la Şedinţa solemnă comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului dedicată aniversării a 30 de ani de la adoptarea Constituţiei României.

Preşedintele Camerei Deputaţilor a explicat de ce i-a solicitat colegei să poarte mască de protecţie. „Dreptul meu la viaţă şi dreptul oricărui român nu se negociază”, a declarat Ciolacu.