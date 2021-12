Carrefour România deschide șase noi magazine Express într-o săptămână. Rețeaua de proximitate a ajuns în 2021 la 108 magazine!

Carrefour România își extinde rapid amprenta formatului de proximitate în mai multe regiuni din țară odată cu deschiderea a șase noi magazine Express în Cluj-Napoca, Sibiu, Zalău și Huși în doar o săptămână. Astfel, retailerul încheie anul cu o rețea de 108 magazine Express, dintre care 17 sunt în regim de franciză. Dezvoltarea formatului de proximitate reprezintă unul dintre obiectivele strategice ale Carrefour, aliniate viziunii sale de a fi aproape de clienți cu opțiuni sănătoase și de calitate atât în mediul fizic, cât și online, prin aplicația Carrefour, site-ul Carrefour.ro și platforma Bringo.

Noile magazine sunt adaptate stilului de viață și obiceiurilor de cumpărături ale locuitorilor din fiecare zonă vizată, care vor avea la dispoziție o gamă largă de legume proaspete, BIO, dar și produse locale și vinuri regionale din programul Deschidem Vinul Românesc. Spațiile de vânzare din fiecare magazin, cuprinse între 100 mp și 350 mp, sunt optimizate, astfel încât clienții sunt așteptați cu o sortimentație diversificată, cu accent pe produse sănătoase, prin cele 3.500 de produse disponibile, cât și cu un design modern. Un spațiu sigur pentru cumpărături, care îi așteaptă zilnic pe locuitorii din cele patru orașe cu oferte speciale, personalizate.

„Magazinele Express sunt gândite pentru a răspunde unui stil de viață din ce în ce mai dinamic, oferind soluții sănătoase în vecinătatea clienților. Aceștia se pot bucura acum de cumpărături rapide, diversificate și de calitate, mult mai aproape de casă. În 2021, am deschis 23 de noi magazine, dintre care 3 în franciză. Suntem încântați că ne putem apropia, prin intermediul magazinelor Express, de cât mai mulți consumatori din România și intenționăm ca anul viitor să dublăm numărul de magazine Express deschise față de anul acesta și să ne consolidăm astfel prezența națională în acest format, care reprezintă o parte integrală a modelului nostru omnicanal”, declară Vincent Rochefort, Proximity Director Carrefour România.

Noile magazine Express din Cluj-Napoca, Sibiu, Zalău si Huși își așteaptă clienții cu o gamă bogată de legume și fructe proaspete, BIO, dar și cu produse de proveniență locală sau produse proaspete de panificație, pentru o alimentație sănătoasă și accesibilă în fiecare zi. Pentru mai multă varietate și pentru o experiență potrivită fiecărui moment, aceștia pot găsi atât produse dietetice, cât și produse sau specialități internaționale, produse cosmetice și de îngrijire personală, produse pentru întreținerea și îngrijirea casei.

Produsele autentice românești din marca proprie Drag de România disponibile acum și în noile magazine pot fi completate perfect cu gama atent selecționată de vinuri autohtone din programul național Deschidem Vinul Românesc. De la vinuri regionale și până la etichete exclusive sau consacrate, magazinele Express aduc locuitorilor din Cluj-Napoca, Sibiu, Zalău si Huși, vinuri potrivite pentru fiecare ocazie.

Folosind aplicația Carrefour, clienții pot scana produsele direct de la raft, pot verifica prețurile și apoi le pot adăuga în coșul virtual și plăti rapid la casa de marcat, fără să mai așeze produsele pe bandă. Tot prin intermediul aplicației, clienții au acces la programul de loialitate Act for Good, unde săptămânal pot găsi noi oferte și promoții. Orice achiziție realizată pe baza codului Act For Good este răsplătită cu 1 punct pentru fiecare 20 de lei cheltuiți (excepție făcând băuturile alcoolice și tutun), în plus există extra puncte la produsele special semnalizate, iar punctele se cumulează exclusiv în contul individual prin scanarea codului Act For Good.

De asemenea, în interiorul magazinului, clienții au la dispoziție și alte servicii, precum PayPoint, reîncărcare electronică, plată facturi sau viniete.

Create pentru a răspunde unui stil de viață care combină nevoia de siguranță în magazin cu dorința de a avea la îndemână opțiuni de alimentație sănătoasă, de proveniență locală, magazinele Carrefour Express se potrivesc perfect locuitorilor din proximitate.

Totodată, rețeaua Express are un rol esențial în susținerea livrării rapide, în doar 30 de minute, a produselor Carrefour prin Bringo. În acest moment, serviciul lansat în august anul acesta acoperă șase orașe din țară – București, Iași, Cluj, Timișoara, Constanța și Brașov. Serviciul este menit să traducă proximitatea și în mediul online.

Caracteristicile noilor magazine Carrefour Express:

Cluj-Napoca

Adresa: Strada Aurel Vlaicu nr. 8 și Calea Florești nr. 81

Program: L-D: 07:00 – 22:00

Sibiu

Adresa: Strada Dr. Ion Moga nr. 1B și Bulevardul Mihai Viteazu nr. 5

Program: L-D: 07:00 – 22:00

Zalău

Adresa: Strada Mihai Viteazu nr. 17

Program: L-D: 07:00 – 22:00

Huși

Adresa: Strada Victoriei nr. 4

Program: L-D: 07:00 – 22:00

Despre Carrefour

Carrefour România oferă clienților săi un univers de posibilități de a face cumpărături în siguranță: direct în cele peste 360 de magazine din țară, unde, cu aplicația Carrefour și casele de marcat Self Service, sesiunea de shopping devine rapidă și ușoară sau prin serviciile de online shopping cu livrare acasă sau Click & Collect: www.carrefour.ro și platforma BRINGO, disponibilă gratuit în Google Play și App Store.

Carrefour susține comunitățile în care activează prin programe și inițiative naționale pe termen lung, cu impact pozitiv în societate, în ansamblul ei: Cooperativa Agricolă Vărăști, prima de acest gen fondată de retailer în România, Deschidem Vinul Românesc și Creștem România BIO, în cadrul căreia a introdus în premieră în România, eticheta “în conversie la bio”. În plus, Carrefour a susținut atât financiar cât și prin transfer de expertiză, înființarea Fundației pentru Dezvoltarea Agriculturii, organism independent care își propune să contribuie la o schimbare sistemică a sectorului legumicol din România. Totodată, a lansat programul Act For Good, care transformă cumpărăturile într-o experiență personalizată cu impact social: prin fiecare sesiune de shopping, și nu numai, utilizatorii primesc puncte Act For Good, prin care pot face fapte bune, dar pot și beneficia de reduceri și oferte personalizate.

Ducând mai departe grija pentru comunitate și mediul înconjurător, Carrefour România derulează Punem Preț pe Plastic, un program de economie circulară adresat reducerii cantității de ambalaje din plastic și introducerii plasticului într-un circuit responsabil, prin reducere, refolosire și reciclare. De asemenea, compania a introdus pungile biodegradabile și compostabile alături de o gamă extinsă de produse biodegradabile, realizează programe de colectare selectivă și derulează inițiative de încurajare a bunelor obiceiuri. Acestor inițiative li se adaugă contribuția de peste un deceniu la Banca de Alimente – Crucea Roșie și suportul pentru multe alte programe prin care susține comunitățile vulnerabile și reduce risipa alimentară.