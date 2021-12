Mesajul de Anul Nou al europarlamentarului umanist, Maria Grapini: “Îmi doresc ca anul 2022 să fie unul care să ne unească!”

Vicepreședintele PPU (social-liberal), europarlamentarul Maria Grapini, a transmis, cu ocazia Anului Nou, un mesaj milioanelor de români, din afara și interiorul granițelor țării:

“Iată că suntem în preajma Anului Nou și, în prag de An Nou, vă doresc ca anul 2022 să fie altfel decât anul pe care îl încheiem în aceste zile, să fie un an, în primul rând, care să vă aducă sănătate. Am parcurs, în 2021, un an greu, din multe puncte de vedere, cel mai greu fiind pentru familiile care și-au pierdut persoane dragi, membri ai familiei. Gândul meu, acum, la final de an, se îndreaptă mai întâi spre aceste familii. Este greu să găsești cuvintele potrivite pentru a alina suferința unei familii care își pierde mama, tatăl, fratele, copilul. Însă, cu gândul la Dumnezeu, cu credință, Acesta ne dă puterea să mergem mai departe, și asta le doresc și eu acestor familii, să aibă puterea să treacă peste durerea pe care au avut-o și o au prin pierderea persoanelor dragi.

Pentru ceilalți, dragi români, oriunde vă aflați, vă doresc, în primul rând, sănătate. Doresc ca anul 2022 să fie, pentru toți românii, pentru toată lumea, până la urmă, un an așa cum îl știam din copilărie, să ne putem întoarce la viața noastră, deschisă, normală, socială și să putem să mergem fără grijă la lucru, la întâlniri cu prietenii, să putem să ne sărbătorim o zi de naștere, o aniversare a căsătoriei, un botez, o nuntă, fără teamă și fără a ne uita cu suspiciune în stânga și în dreapta, gândindu-ne, întrebându-ne: dacă, totuși, cineva din cei din jurul nostru ne-ar putea îmbolnăvi?

Eu cred foarte tare că orice lucru, inclusiv această pandemie, are un sfârșit și cred că anul 2022 va fi unul mai bun, mai ales din punct de vedere al revenirii la libertățile de care am fost văduviți în ultimii doi ani. Nu trebuie să rămânem separați, nu trebuie să încetăm să comunicăm între noi, și acest lucru devine posibil doar când avem siguranță la locul de muncă, acasă, în societate…

Vă doresc, așadar, dragi români, multă sănătate, putere să mergem mai departe, putere să înțelegem că trebuie să depășim, cu încredere și credință, toate încercările pe care Dumnezeu ni le dă!

De asemenea, îmi doresc ca anul 2022 să fie unul care să ne unească, să existe o solidaritate mai mare în iubirea aproapelui, cum spune Biblia și, de ce nu, să fim mândri că suntem români, indiferent unde trăim și pe ce meleaguri ne-a dus viața, să fim mândri, noi cei de acasă, și să înțelegem că și românii din alte țări sunt tot frații noștri. Și, nu în ultimul rând, decidenții politici să înțeleagă că trebuie să facă mai mult pentru oameni. A fi umanist, în ziua de astăzi, înseamnă omenie, solidaritate, dragoste de oameni, responsabilitate. De aceste lucruri are nevoie, astăzi, România.

Vă doresc și îmi doresc ca anul 2022 să fie unul al solidarității, al iubirii, al păcii. La mulți ani, dragi români, și nu uitați, oriunde vă aflați, că România este patria noastră dragă! Nu trebuie să uităm să prețuim România pentru că, dacă ne prețuim țara, îi prețuim pe strămoșii noștri, pe bunicii noștri și ne prețuim pe noi înșine.

Doamne Ajută și La mulți ani, români, oriunde vă aflați!”, a precizat în mesajul său, europarlamentarul umanist, Maria Grapini.