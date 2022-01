Reducerile mari, prețurile excelente și condițiile bune de pe litoralul Mării Negre vor învinge cu siguranță în acest an Omicron!

IRI Travel, principalul touroperator specializat atât pe litoralul bulgăresc, cât și pe cel românesc, anunță lansarea în forță a ofertelor tip early booking pentru sezonul estival 2022, sub genericul ”Vacanță la Marea Neagră”.

Sezonul estival 2022 aduce pentru litoralurile românesc și bulgăresc reduceri early booking de până la 50%, avansuri mici de maxim 10% și diferență de 90% cu 10 zile înainte de intrare la cazare. Astfel turiștii beneficiază de reducerile maxime de early booking însă nu riscă nimic, deoarece avansul este rambursabil. Efortul financiar al acestora este minim pentru că vor achita diferența de bani în cazul vacanțelor de vară abia peste 6-7 luni. Turiștii vor fi protejați total și față de situația variantelor de Covid-19, dacă acestea vor mai fi prezente la momentul verii.

”Turiștii se interesează deja de ofertele early booking și au început să rezerve. Observ un optimism destul de ridicat, cel puțin pentru sezonul estival 2022, față de cele două litoraluri dragi nouă: atât cel românesc, cât și cel bulgăresc. Sunt convins că reducerile mari, prețurile excelente și condițiile bune de pe litoralul Mării Negre vor învinge cu siguranță în acest an tulpina Omicron! Avem un litoral al Mării Negre, împărțit între două țări. Dacă reunim ambele părți, această rivieră reprezintă destinația de bază a românilor, ca număr de turiști. Există prețuri pentru toate buzunarele. Dacă Bulgaria stă excelent la capitolul hotelurilor în regim all inclusive, mă bucură că și pe litoralul românesc sunt, la ora actuală, aproape 40 de hoteluri cu astfel de servicii. Pe ambele litoraluri am constatat că au fost făcute investiții noi, în modernizări sau în hoteluri noi. Cu siguranță că 2022 ne va oferi surprize și mai plăcute la Marea Neagră”, declară Lucian Bădîrcea, CEO IRI Travel.

Marea majoritate a turiștilor români aleg hoteluri de la 3 stele în sus, în Bulgaria optând în special pentru servicii all inclusive, dar cu o tendință în creștere în acest sens și în țara noastră. Cele mai solicitate sunt, la ora actuală, pe ambele litoraluri, hotelurile de 4 și 3 stele, ambele categorii cu o pondere de 40% din total, urmate de hotelurile de 5 stele, cu o pondere de 30%.

Iată exemple de oferte (cu reducerile early booking aplicate) pentru ambele litoraluri:

Bulgaria

Balchik



Hotel 3*, tarif 159 euro/persoană/sejur, mic dejun

Hotel 4*, tarif 329 euro/persoană/sejur, mic dejun

Hotel 5*, tarif 374 euro/persoană/sejur, mic dejun

Albena

Hotel 3*, tarif 185 euro/persoană/sejur, demipensiune

Hotel 4*, tarif 352 euro/persoană/sejur, all inclusive

Hotel 5*, tarif 552 euro/persoană/sejur, demipensiune

Nisipurile de Aur

Hotel 3*, tarif 109 euro/persoană/sejur, mic dejun

Hotel 4*, tarif 221 euro/persoană/sejur, all inclusive

Hotel 5*, tarif 300 euro/persoană/sejur, mic dejun

Obzor

Hotel 4*, tarif 301 euro/persoană/sejur, all inclusive

Hotel 5*, tarif 930 euro/persoană/sejur, ultra all inclusive

Sunny Beach

Hotel 3*, tarif 128 euro/persoană/sejur, mic dejun

Hotel 4*, tarif 219 euro/persoană/sejur, demipensiune

Hotel 5*, tarif 459 euro/persoană/sejur, all inclusive

Duni

Hotel 4*, tarif 472 euro/persoană/sejur, all inclusive

Hotel 5*, tarif 607 euro/persoană/sejur, all inclusive

Pomorie

Hotel 3*, tarif 269 euro/persoană/sejur, mic dejun

Hotel 4*, tarif 429 euro/persoană/sejur, demipensiune

Hotel 5*, tarif 935 euro/persoană/sejur, ultra all inclusive

Mamaia

Hotel 3*, tarif 258 lei/persoană/sejur, mic dejun

Hotel 4*, tarif 341 lei/persoană/sejur, mic dejun

Hotel 5*, tarif 2805 lei/persoană/sejur, pensiune completă

Eforie Nord

Hotel 3*, tarif 282 lei/persoană/sejur, mic dejun

Hotel 4*, tarif 922 lei/persoană/sejur, demipensiune

Eforie Sud

Hotel 3*, tarif 522 lei/persoană/sejur, mic dejun

Costinești

Hotel 3*, tarif 765 lei/persoană/sejur, mic dejun

Neptun

Hotel 3*, tarif 309 lei/persoană/sejur, mic dejun

Hotel 4*, tarif 744 lei/persoană/sejur, demipensiune

Olimp

Hotel 3*, tarif 703 lei/persoană/sejur, mic dejun

Hotel 4*, tarif 1622 lei/persoană/sejur, pensiune completa

Venus

Hotel 3*, tarif 510 lei/persoană/sejur, mic dejun

Hotel 4*, tarif 766 lei/persoană/sejur, demipensiune

Jupiter

Hotel 3*, tarif 290 lei/persoană/sejur, mic dejun

Saturn

Hotel 3*, tarif 839 lei/persoană/sejur, demipensiune

Cap Aurora

Hotel 3*, tarif 705 lei/persoană/sejur, mic dejun

Mangalia

Hotel 3*, tarif 677 lei/persoană/sejur, mic dejun