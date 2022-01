George Mierliță, în fața unui mandat plin de provocări la conducerea Romsilva!

Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Tanczos Barna, a participat, joi, la sediul Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, la preluarea mandatului provizoriu de director general al instituției de către George Mierliță, după ce mandatul exercitat de Teodor Țigan a încetat la 31 decembrie 2021.

În cadrul evenimentului, Teodor Țigan a făcut un scurt bilanț al mandatului său, iar noul director general al Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, George Mierliță, numit cu un mandat provizoriu de patru luni, și-a expus principalele obiective manageriale.

Principalele obiective ale noului director general al Romsilva

Noul director general a expus principalele obiective ale mandatului său, punând accent pe necesitatea continuității în actul managerial. ”Sunt o serie de lucruri bune care s-au realizat în mandatul precedent. De asemenea, sunt convins că există o serie de probleme ce trebuie rezolvate. Este nevoie să privim pe termen mediu sau lung, astfel încât şi linia pe care voi continua să fie aceea de a păstra şi a menţine toate lucrurile bune care s-au realizat în Regia Naţională a Pădurilor” a subliniat noul director general la preluarea mandatului.

Acesta a expus, în cadrul conferinței de presă, o serie de priorițăți ale mandatului său, furnizarea directă către populație a lemnului pentru foc la prețuri decente, printr-o serie de măsuri, asigurarea lemnului fasonat, implicarea în Planul Național de Redresate și Reziliență și revizuirea evaluărilor de mediu pentru amenajamentele silvice.

În privința furnizării directe a lemnului pentru foc pentru populație, una din prioritățile sale este adaptarea la cerințelor pieței, furnizarea lemnului pentru foc, din pădure cât mai aproape de locuințele cetățenilor. ”Vom încerca să realizăm şi să înfiinţăm depozite forestiere atât temporare, cât şi permanente în special pentru lemnul de foc necesar aprovizionării populaţiei, astfel încât accesul în fondul forestier să fie făcut doar de agenţi economici atestaţi sau de către formaţiile proprii ale Regiei prin care să fie asigurată masa lemnoasă pentru aprovizionarea acestor depozite. Cel puţin ca idee, m-am gândit la aducerea şi apropierea lemnului din depozit către consumator, astfel încât să facem o livrare directă” a declarat George Mierliță în cadrul conferinței de presă.

În privința lemnului fasonat, noul director general a anunțat o serie de măsuri pentru atingerea obiectivului de a furniza, de la începutul anului viitor, jumătate din lemnul recoltat din pădurile statului ca lemn fasonat: ” Ne propunem ca ţintă pentru anul 2022 un 43 – 45%. Vom încerca să creăm infrastructura, iar prima problemă o constituie accesibilizarea.”

Referitor la revizuirea evaluărilor de mediu pentru amenajamentele silvice, George Mierliță a accentuat obiectivul său de a armoniza componenta de mediu cu cea de gospodărire durabilă a pădurilor, declarând că a ”preluat din mers toate lucrările începute în mandatul trecut, în special pe cele de evaluare a amenajamentelor silvice, a planurilor de gospodărire a pădurilor. Sper să le termin într-un timp util, astfel încât cele două componente să fie într-o deplină armonie.”

Și implicarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva în Programul Național de Redresare și Reziliență a fost abordată de noul director general al instituției în prima sa conferință de presă, prin lucrări de împăduriri, producerea de puieți forestieri în pepiniere și lucrări de corectare a torenților. ”Romsilva va avea un rol activ atât în ceea ce priveşte realizarea suprafeţei de 56.700 hectare, înfiinţarea pepinierelor şi modernizarea celor actuale, cât şi realizarea lucrărilor de corectare a torenţilor din fond forestier”, a declarat George Mierliţă.

Provocări…

Din fericire, numirea lui George Mierliță, un inginer silvic recunoscut la nivelul Romsilva, cu o experiență de peste 25 de ani în domeniu, care a venit, la șefia Regiei, din funcția de secretar de stat, reprezintă o veste bună pentru cei 16.000 de angajați ai Romsilva.

Provocările sunt, așa cum am spus, uriașe. Atacurile concertate, la adresa Regiei, vor continua! Un management profesionist și intransigent rămâne, până la urmă, o armă redutabilă în fața unor așa-zise ONG-uri de mediu, care au devenit veritabile SRL-uri și care își doresc o conducere timorat, dornică de concesii, la Romsilva. Sunt convins însă că noul director general își va impune punctul de vedere, un punct de vedere în care argumentele, soluțiile și dorința de a recredibiliza imaginea Romsilva vor prima.

Presiunile politice, inerente, nu vor lipsi. Trăim în România și, din păcate, acest tip de intervenții, la nivel politic, sunt inevitabile. Depinde doar de noul director general cum va gestiona această situație, până la urmă, extrem de delicată. Un profesionist de calibru, precum George Mierliță, știe, sunt convins, ce îl așteaptă și va reuși să rămână un director general neimplicat politic și “surd” la presiuni de acest fel.

Cu o echipă redutabilă, în jurul său, cu profesioniști de calibru care au performat în fruntea Direcțiilor Silvice din țară, cu un plan de management, pe cât de ambițios, pe atât de pliat pe realitate, George Mierliță are toate ingredientele unui mandat de succes. De altfel, în cadrul preluării mandatului, a spus, răspicat, că va avea toleranță zero în cazul silvicultorilor care vor allege calea încălcării legii!

Dincolo de vorbe și proiecte, vor rămâne faptele. Iar George Mierliță a debutat, din fericire, cu dreptul!

Cine este noul director general al Romsilva

George Mierliță a absolvit, în 1996, Facultatea de Silvicultură și Exploatări Forestiere din cadrul Universității ”Transilvania” din Brașov și a activat ca inginer silvic, între 1996 – 2000 și 2005 – 2021, în cadrul Direcției Silvice Vâlcea, iar între 2000 și 2005 în cadrul Inspectoratului Teritorial de Regim Silvic și Cinegetic Craiova și Râmnicu Vâlcea.

La 1 octombrie 2021, George Mierliță a fost numit Secretar de Stat în cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, funcție deținută până la 31 decembrie.

De asemenea, George Mierliță a fost cadru didactic asociat al Facultății de Horticultură a Universității din Craiova și al Liceului Tehnologic Forestier Râmnicu Vâlcea din anul 2013. Este căsătorit și are doi copii.

Bilanțul mandatului de director general al lui Teodor Țigan

Prezent la conferința de presă comună, alături de ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Tanczos Barna, secretarul de stat în Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Ionuț Sorin Banciu, și noul director general George Mierliță, Teodor Țigan, care a fost director general al Romsilva în ultimele 18 luni, și-a prezentat, pe scurt, bilanțul activității sale, la încheierea mandatului.

Teodor Țigan a subliniat că a preluat o instituție cu serioase probleme financiare și a reușit, cu ajutorul colegilor, nu numai să o redreseze din punct de vedere economic, dar și să asigure, la finalul anului trecut, un profit de circa 50 milioane de lei, investiții realizate aproape integral de peste 160 milioane de lei pe an, iar toți indicatorii de performanță fiind atinși.

În continuare, Teodor Țigan a dorit să puncteze câteva realizări ale mandatului său de director general al Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, încheiat la 31 decembrie 2022.

În privința programului de împăduriri, în ultimii doi ani, Romsilva a reușit să regenereze 27.310 hectare, prin regenerări naturale și artificiale, fiind plantați în cei doi ani peste 52 milioane de puieți forestieri.

Romsilva a continuat și programul de înființare a perdelelor forestiere de protecție, reușind în anul care a trecut să planteze alte 17 hectare de-a lungul autostrăzii A2.

Teodor Țigan a subliniat faptul că a reușit să implementeze un program de vânzare a lemnului fasonat prin licitații electronice, ceea ce a asigurat un sistem mult mai transparent de licitații, o concurență sporită între patricipanți, un număr nelimitat de participanți și am redus birocrația aferentă organizării licitațiilor clasice.

Tot prin sistemul licitațiilor electronice au fost vândute și fructele de pădure, asigurând aceleași condiții de transparență totală și concurență.

De asemenea, Teodor Țigan a menționat că Romsilva a reușit să asigure direct populației circa 1,7 milioane de metri cubi lemn pentru foc pe an, la prețuri decente, în medie de circa 180 lei pe metru cub, fără TVA.

La capitolul paza pădurilor, Teodor Țigan a anunțat că Romsilva a reușit, în anul care tocmai a trecut, o diminuare semnificativă a tăierilor ilegale din pădurile de stat, oferind și doar două cifre comparative, primele nouă luni din anul 2020 și perioada similară din anul trecut, când s-a înregistrat o scădere a volumului de lemn tăiat ilegal de la 31.537 metri cubi, la 19.433 metri cubi. Teodor Țigan a menționat și faptul că a demarat procesul de achiziție a armelor pentru personalul de pază, iar acest proces va fi cu siguranță finalizat de noua conducere a Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva.

Și în cazul incendiilor de pădure s-a înregistrat o diminuare semnificativă, de la 597 de incendii în pădurile de stat în anul 2020, la 243 de incendii de pădure în primele 11 luni ale anului trecut, asta în condițiile unui an secetos, dar în care au fost luate numeroase măsuri de prevenție la nivelul tuturor ocoalelor silvice.

Teodor Țigan a subliniat și două evenimente de suflet pentru Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, organizate în timpul mandatului său.

În primul rând, organizarea standului României la Expoziția Internațională ”One With Nature – World of Hunting and Nature”, cea mai mare și spectaculoasă expoziție de profil din lume din ultimele decenii, organizată la Budapesta, în septembrie 2021. Standul României a fost unul dintre cele mai apreciate de vizitatori și oficialii străini și Teodor Țigan a ținut să-i mulțumească ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor, Tanczos Barna, pentru încrederea acordată și sprijinul oferit.

Al doilea eveniment a fost marcarea celor 30 de ani de existență a Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, prin mai multe evenimente, lansarea unei ample monografii și inaugurarea unei galerii cu portretele tuturor directorilor generali ai Regiei la sediul central.

Teodor Țigan i-a mulțumit ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor, Tanczos Barna, pentru întreg sprijinul oferit de-a lungul mandatului său, le-a mulțumit colegilor pentru sprijin și i-a urat mult succes noului director general al Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, George Mierliță.