Eurodeputatul Maria Grapini, mesaj tranșant către guvernanți: Este nevoie de mai multă transparență și simplificarea procedurilor de atragere a fondurilor europene!

Europarlamentarul umanist, Maria Grapini, membru în Grupul S&D, a vorbit, la Radio Timișoara, despre bugetul general al UE, pentru execițiul financiar 2022. În context, a precizat eurodeputatul Grapini, a fost prezentat în Parlamentul European, la finalul anului trecut, un raport privind poziția Consiliului European referitoare la acest buget.

„Aș vrea să subliniez că, în cadrul bugetului pe 2022, există prevăzut un program de cercetare și inovare care este esențial pentru viitorul UE, având în vedere competiția globală și raportându-ne, de altfel, la programul lansat, în martie 2021, de comisarul Bretton, privind reindustrializarea pieței interne a UE. Consider că Orizont Europa are o valoare adaugată europeană foarte ridicată, având, de altfel, pentru anul 2022, un buget mai mare decât în 2021. Pe mine mă interesează însă ce face România, dacă poate să atragă din acest buget banii europeni necesari, care o pot ajuta din punct de vedere bugetar, dar și la atingerea țintelor pe care le avem stabilite în Pactul Verde, la realizarea unei economii neutre din punct de vedere climatic, la o tranziție digitală și, nu în ultimul rând, la redresarea economiei, grav afectată de pandemie”, a punctat Maria Grapini, care a adăugat că, în acest an, un pilon esențial al strategiei de redresare economică la nivel european (InvestEU) are, la rândul său, la dispoziție fonduri mai mari decât anul trecut, suficiente încât programul să-și poată îndeplini obiectivele și să poată contribui la reconstruirea competitivității europene, pe termen lung.

De asemenea, europarlamentarul umanist a salutat faptul că, în proiectul de buget aprobat pentru anul 2022, a fost inclusă și o componentă culturală a programului Europa Creativă, în valoare de zece milioane de euro, destinată sprijinirii, în procesul de redresare, a sectoarelor culturale și a industriei creative din Europa, afectate, la rândul lor, de criza provocată de pandemie. În context, Maria Grapini a solicitat guvernanților să întreprindă, rapid, demersurile necesare, pentru ca și țara noastră să poată beneficia de aceste sume.

Totodată, eurodeputatul Grapini a vorbit și despre creditele de angajament pentru diferitele componente ale clusterului piață unică, privind cele 27 de state, în condițiile în care acest cluster este prevăzut în buget cu o sumă totală de peste 37 de milioane de euro.

“Este important să existe un program privind piața unică, finanțat în mod adecvat, pentru a stimula competitivitatea, pentru a promova antreprenoriatul, dar și pentru a sprijini IMM-urile, dar și întreprinderile nou înființate. În cazul tuturor acestor decizii stabilite la nivel european, este foarte important ca autoritățile naționale, pe de o parte, să comunice, să informeze, să facă cunoscute aceste linii bugetare iar, pe de altă parte, să simplifice procedurile de accesare, pentru că vreau să readuc în atenția românilor, faptul că procedurile, regulile, ghidurile, cum le spunem noi, de atragere a fondurilor europene, nu sunt stabilite la nivel european, ci sunt stabilite la nivel național. Așadar, avem nevoie de o simplificare a acestor proceduri, de transparență, și să nu ne trezim, la final, că banii sunt luați înapoi. Nu trebuie să fie corupție, dublă finanțare și, mai ales, să nu fie o schimbare a destinației fondurilor europene”, a conchis Maria Grapini.