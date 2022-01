Nicușor Dan susține industriile creative. Primarul general, întâlnire cu reprezentanții Alianței Producătorilor de Film!

Primarul general, Nicușor Dan, a avut vineri o întâlnire cu reprezentanții Alianței Producătorilor de Film, cu care am discutat despre condițiile de filmare pentru producțiile artistice în spațiile publice din București și despre eficientizarea avizărilor și aprobărilor pe care trebuie să le dea Primăria Capitalei.

Împreună cu Administratorul public al Capitalei, Diana Punga, și cu directoarea Direcției de Cultură din PMB, Liliana Toderiuc Fedorca, am avut vineri o întâlnire cu reprezentanții Alianței Producătorilor de Film, cu care am discutat despre condițiile de filmare pentru producțiile artistice în spațiile publice din București, despre eficientizarea avizărilor și aprobărilor pe care trebuie să le dea Primăria Capitalei, despre unificarea și predictibilitatea politicii de taxare.

Am asigurat APF de sprijinul primăriei pentru producția de film și am convenit că vom avea de-acum înainte, la Direcția de Cultură a PMB, oameni dedicați relației cu industria filmului, care se vor ocupa de accelerarea proceselor birocratice, ca să stimulăm interesul producătorilor de film pentru a filma în București. Am agreat că va exista o reacție mai rapidă și în cazul instituțiilor subordonate Primăriei Generale, fiindcă e în interesul Bucureștiului să fie filmate în astfel de producții diverse clădiri istorice sau spații publice cunoscute aflate în administrarea municipalității. De asemenea, vom lucra împreună cu APF la un regulament care să orienteze mai bine colaborarea dintre autoritățile locale și companiile de film.