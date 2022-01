Marcel Ciolacu, intervenție tranșantă: „90% dintre consumatori vor beneficia de scăderea facturilor primite după 1 ianuarie”

Marcel Ciolacu vine cu vești bune pentru români! PSD a finalizat luni pachetul de măsuri care ar putea pune capăt creșterii facturilor la energie și gaze.

Problema creșterii facturilor la energie și gaze e tot mai des întâlnită printre români. Mulți sunt disperați și spun că nu au de unde să scoată atâția bani și fac apel la autorități să găsească o soluție.

Marcel Ciolacu, vești bune pentru români! Șeful PSD le promite consumatorilor că, prin pachetul de măsuri al partidului său, vor avea parte de ajutor în privința facturilor uriașe.

„PSD a finalizat astăzi pachetul de măsuri care poate stopa creșterea facturilor la energie și gaze. Am redus nivelul plafonării tarifelor, am dublat volumele lunare de consum și am scăzut TVA de la 19 la 5%. În acest fel, peste 90% dintre consumatori, persoane fizice și companii, vor beneficia de scăderea facturilor pe care le vor primi după 1 februarie, facturi corespunzătoare lunii ianuarie.

De aceeași protecție vor beneficia școlile, spitalele, companiile de transport public, instituțiile de cultură, ONG-urile. Aceste măsuri trebuie aplicate de la 1 februarie, fiindcă suntem în plină iarnă, în lunile de consum energetic maxim, iar românii au acum cea mai mare nevoie de ajutor.

În plus, propunem atât un set de #soluții pentru descurajarea comportamentului speculativ al firmelor din energie, cât și măsuri pe termen scurt și mediu pentru rezolvarea problemelor #structurale ale industriei noastre energetice.

Vom prezenta aceste măsuri în scurt timp, în ședința Coaliției, cu speranța că partenerii noștri vor înțelege rapid că soluțiile PSD sunt simple, eficiente și cu un impact minim asupra bugetului. Românii așteaptă de la noi #responsabilitate, nu certuri sterile și ieșiri filosofico-inutile pe la televizor”, a declarat Marcel Ciolacu.