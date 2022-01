USR taxează dur bâlbele guvernării. Ionuț Moșteanu cere demisiile miniștrilor Virgil Popescu și Lucian Bode!

USR îşi intră în rolul de partid de Opoziţie şi cere demisiile miniştrilor Virgil Popescu şi Lucian Bode, ameninţând cu moţiuni împotriva acestora.

Purtătorul de cuvânt al USR Ionuţ Moşteanu a anunţat că parlamentarii partidului sunt pregătiţi să depună o moţiune simplă împotriva ministrului Energiei Virgil Popescu, în cazul în care acesta nu va demisiona. Moşteanu a reluat solicitarea USR de a exista o sesiune extraordinară a Legislativului pentru a lua măsuri care să contracareze efectele creşterii preţului la energie.

„A scăpat din mână toată partea de liberalizare. Nu a pregătit nimic pentru ce urma să vină. Vedem prin ce trec toţi românii în această perioadă de iarnă. USR va depune o moţiune simplă dacă ministrul Popescu nu îşi depune demisia”, a explicat Ionuţ Moşteanu, luni la Parlament.

El a reamintit şi măsurile propuse de USR, într-un proiect de lege, pentru a diminua efectele creşterii preţului la energie.

„Cerem, ca şi săptămâna trecută, o sesiune extraordinară în care să dezbatem în parlament şi să adoptăm măsuri rapide pentru contracararea preţurilor la energie electrică. Sunt măsurile pe care noi le-am propus încă de anul trecut, din octombrie, sunt măsurile cuprinse în acest document de poziţii publice, de politică publică. Sunt soluţiile pe care le-am pus în final şi într-un proiect de lege văzând că sunt ignorate de PSD şi PNL. Şi pe scurt ele spuneau aşa: reducerea TVA la energie, un credit fiscal al preţurilor la energie în perioada aceasta, exceptarea certificatelor verzi în factura de energie electrică şi eliminarea accizei din această factură”, a completat Moşteanu.

Purtătorul de cuvânt al USR Ionuţ Moşteanu a precizat că partidul din care face parte îi cere demisia ministrului Afacerilor Interne Lucian Bode, după reacţia pe care a avut-o cu privire la accidentul în care un poliţist a lovit cu maşina două fetiţe, în Bucureşti, iar una dintre ele a murit. Deputatul USR a explicat că Bode nu poate acuza greaua moştenire pentru faptele petrecute.

„Astăzi a ieşit să ne spună că lucrurile merg rău şi are o grea moştenire. Mulţumim, asta ştim şi noi. Observăm că poliţiştii nu sunt în stare să aplice legea, nu sunt în stare să ne protejeze – poliţiştii şi instituţiile de forţă. Vedem că orice manifestant nervos poate să intre într-o instituţie a statului, iar poliţiştilor, jandarmilor le tremură genunchii atunci când văd 20-30 de oameni nervoşi. Vedem oameni care fac de râs această uniformă şi asta trebuie să înceteze. Pentru asta am fi avut nevoie, ca în momentul acesta, după un an de mandat, să avem noi, ca ţară, un ministru de Interne care să vină cu soluţii clare, ferme, soluţii care să redea prestigiul acestei uniforme a poliţistului, să redea încredere pentru fiecare român că instituţiile statului îl pot proteja”, a declarat Ionuţ Moşteanu, luni la Parlament.

El a mai spus că ministrul Bode a eşuat şi trebuie să demisioneze. „Domnul Bode a eşuat şi îi cerem demisia pe această cale, din nou. Domnul Bode trebuie să plece. Este nevoie de un nou ministru de Interne, unul care să nu se lase condus de miliţienii din acest minister şi să fie curajos, să facă modificările de care este nevoie. Dacă are nevoie de modificări legislative din nou – aici suntem. Însă nu e nevoie de modificări legislative, e nevoie numai de un om curajos, care să lupte cu sistemul ăla învechit, într-adevăr, nu un consultant, un observator, care să ne spună după un an de zile că, da, lucrurile sunt complicate în acel minister. Asta ştim cu toţii. E nevoie de soluţii – cerem demisia ministrului Bode”, a conchis Moşteanu.