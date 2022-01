Ludovic Orban pune „punctul pe i”: Se pregătește debarcarea lui Florin Cîțu de la șefia PNL!

Fostul preşedinte al PNL, Ludovic Orban, anunţă că se pregăteşte înlăturarea lui Florin Cîţu de la conducerea PNL. Pe de altă parte, Orban spune că Nicolae Ciucă, nici Lucian Bode nu pot fi succesori ai lui Cîţu la şefia partidului, din cauza problemelor legate de plagiat, respectiv de informaţiile privind unele derapaje legate de activitatea Poliţiei.

Ludovic Orban anunţă debarcarea lui Cîţu de la şefia PNL. Acest lucru se va întâmpla „când va dori Iohannis” şi „va fi schimbat cu cel cu care doreşte Iohannis”.

„Ce am avut de spus, am spus în competiţie. Nu pot să dau cu piciorul în cineva care este căzut la pământ şi care în curând va fi schimbat şi din funcţia de preşedinte al PNL. Cîţu va fi schimbat când va dori Iohannis şi va fi schimbat cu cel cu care doreşte Iohannis. Dacă se hotărăşte Iohannis să-l schimbe pe Cîţu. Părerea mea e că nu mai poate să-l ţină foarte mult, nu poţi să ţii în fruntea unui partid o persoană care practic are credibilitate aproape zero în spaţiul public” a afirmat Ludovic Orban duminică seară, la Realitatea PLUS.

Întrebat cine ar putea fi succesorul lui Florin Cîţu, Ludovic Orban s-a rezumat a spune că în niciun caz Nicolae Ciucă sau Lucian Bode.

„Dacă m-aţi fi întrebat în urmă cu două săptămâni, probabil v-aş fi răspuns Nicolae Ciucă, dar după acuzația de plagiat care este formulată de o persoană care s-a ocupat de subiectul ăsta şi care atunci când a formulat o acuzaţie de plagiat a formulat-o pe baza unei analize foarte serioase mă refer la doamna Şercan (…) La un moment dat şi Bode se încălzea pe margine, dar Bode, în mod normal, ar trebui să demisioneze după tot ce apare în zona de Poliţie. Dacă ar exista un motiv pentru care Bode s-ar putea califica la funcţia de preşedinte al PNL este că a reuşit să-şi secretizeze lucrarea”, a mai spus Ludovic Orban.