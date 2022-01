Victor Ponta, reacție fermă în scandalul scandalului din energie: În 2014, când Răzvan Nicolescu era ministrul Energiei în Guvernul “Ponta”, România era aproape independentă energetic!

Liderul Pro România, Victor Ponta, a avut tranșantă față de criza facturilor din energie.

„In 2014 , cand Razvan Nicolescu era Ministrul Energiei in Guvernul “Ponta” ( un ministru tanar si competent) , Romania era aproape independenta energetic ; avea investitii noi deja pregatite; avea capacitatea sa fie un exportator net de energie sprijinind economia romaneasca si aducand multi bani in tara. Dar , in 2014, s-a decis sa se schimbe tot si sa avem “Romania lucrului bine facut”!