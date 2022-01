Turiștii israelieni revin în România în 2022

Meidan Butnaru, om de afaceri româno-israelian, s-a implicat, în ultimii ani, în mai multe domenii ale turismului românesc, precum ospitalitatea, atragerea de turiști străini (incoming) dar și transportul aerian. A adus, până la ora actuală, peste 200.000 de turiști israelieni dar și din alte țări în România. Meidan Butnaru dorește să sprijine și celelalte firme de turism care vor să facă incoming, deci care vor să atragă turiști străini în țara noastră și este deschis la orice colaborare în acest sens.

”Am, în prezent, discuții concrete cu sindicate mari, organizații și companii importante din Israel dar și din alte piețe țintă pentru a readuce turiștii în acest sezon estival. Turiștilor israelieni le place să călătorească, iar în acest an avem semnale că se va da drumul la călătorii. România este oricum una dintre destinațiile căutate de către israelieni. Astfel, circuitele clasice, orașele mari precum București, Cluj, Timișoara, Brașov, Valea Prahovei sau litoralul românesc în timpul sezonului de vară o să poată să-și recupereze o mare parte dintre turiștii tradiționali. Turismul intern este important, dar turismul de incoming aduce bani în țară, constituie export de servicii și este vital, mai ales în această perioadă încă grea, de criză. România are șanse să primească măcar din Israel, în acest an, mulți turiști. Turiștii israelieni cheltuiesc zilnic, în medie, în afara costurilor pachetului turistic, 100 de euro și sunt clienți ai restaurantelor și mall-urilor”, subliniază Meidan Butnaru.

La ora actuală, topul preferințelor turiștilor israelieni este condus de circuitele pe Valea Prahovei, urmate de city break București și sejururi pe litoralul românesc.

Omul de afaceri româno-israelian care, în 2013, a organizat primul program de city-break pentru București cu curse aeriene Tel Aviv – București și retur, consideră că în acest an sunt șanse ca piața israeliană să genereze pentru România volume mari, aproape ca înainte de 2020. ”Perspectiva este pozitivă, sperăm să recuperăm în câțiva ani ce am pierdut în 2020 și 2021, ani afectați enorm de pandemie”, adaugă Meidan Butnaru.

Meidan Butnaru consideră că România trebuie să se concentreze, în acest an, pe partea de incoming, și în mod special pe turiștii din Israel. Israelul s-a aflat constant pe primele locuri ca sursă de turiști pentru România, pentru 2018, 2019 și pentru primele două luni din 2020. Sunt esențiale participarea României la târgurile de turism din țările țintă și derularea de campanii de promovare a potențialului turistic.

Un turist israelian cheltuiește în România, pentru pachetul turistic, în medie, 580 de euro de persoană, plus încă 100 de euro pe zi pentru mâncare, cumpărături etc. Durata medie a unui sejur în România pentru un turist israelian este de 5 nopți. În concluzie, fiecare israelian cheltuiește în total aproximativ 1.100 de euro, suma totală generată de cei peste 230.000 de vizitatori israelieni care au ales țara noastră în 2019, ultimul an ”normal”, fiind de peste 1,2 miliarde de lei, turiștii din această țară fiind pe locul 1 la cheltuieli în România.

Despre Meidan Butnaru

Meidan Butnaru s-a născut într-o familie de origine română din Bacău, ulterior stabilită în Israel în anii ‘60, dar ai cărei membri au rămas patrioţi români, la rândul său păstrând tradiţia şi iubirea ţării mai departe. De mai bine de 18 ani activează în domeniul turismului, al aviaţiei şi în cadrul învăţământului universitar (profesor de turism şi aviaţie comercială), având mai multe poziţii în diferite firme de turism din Israel, unde s-a ocupat de mai multe destinaţii importante. În calitate de director comercial al touroperatorului israelian Meshek Wings Tours Ltd s-a remarcat, încă de acum 10 ani, drept cel mai important lider de incoming pentru piaţa românească pe curse charter.

În ultimii ani, Meidan Butnaru a reuşit să combine iubirea sa pentru ţara de origine cu profesia din domeniu, iar în ultimii 10 ani a reuşit să devină lider în Israel pe piaţa românească. Factori importanţi au fost patriotismul şi adaptarea rapidă a pieţei, abilitatea de a crea produse noi plus pasiunea pentru meserie. Nu a fost deloc uşor pentru o persoană tânără, de 36 de ani, să aducă pe parcusul acestor ani mai bine de 200 de mii de turişti în România.

“Dintotdeauna am iubit avioanele, am fost uimit cum poate o imensitate de metal să plutească în aer. De la o vârstă fragedă (13 ani), eu am ales întotdeauna destinaţiile vacanţelor familiei mele, împreună. Studiam ţara, harta, cream itinerarii… Încă îmi amintesc că bunica mea (Dumnezeu să o ierte) mă certa mereu că mă joc cu avioanele până la miezul nopţii, aşa că pot să spun că am fost născut pentru această meserie. În timpul şcolii, după un studiu lung, am înţeles ce implică un întreg zbor comercial, şi am ales să fiu pe partea grea şi cea importantă, adică partea comercială. Consider că eu sunt pilotul adevărat, deoarece fără pasageri avionul nu va zbura”, spune Meidan, despre alegerea carierei din turism şi aviaţie.

După ce în 2014 a deschis cu succes curse charter către Constanţa şi Bucureşti, iar în 2016 către Oradea, oferind şi pachete turistice pentru Sibiu. Omul de turism israelian de origine română Meidan Butnaru anunţă diversificarea destinaţiilor pentru viitorul apropiat, atunci când situația o va permite.

Secretul cel mai mare al lui Meidan Butnaru, care a ajuns în funcţii importante de management la doar 38 de ani, este acela că iubeşte meseria. Îi plac provocările, niciodată nu a ales calea cea mai simplă. „Visez, respir, trăiesc şi mănânc turismul împreună cu aviaţia” – este deviza lui. Până în prezent, Meidan Butnaru a adus peste 200.000 de turişti israelieni în România.