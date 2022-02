Ponta taxează dur scandalurile din USR-PLUS: „Încă o creație artificială se prăbușește în penibil!”

Nu imi bat capul cu clasicii “frustrati” de propria viata care simt nevoia sa se defuleze in viata publica. Cunosc insa si oameni de buna credinta care chiar au crezut in “povestea” USR PLUS – “oameni noi” ( desi Dacian Ciolos e de peste 15 ani in politica) – “anticomunisti” ( si o multime de copii de securisti au aparut in prima linie) – “anticorupti” ( dupa care alesii lor locali au dat iama ca flamanzii in toate posturile si afacerile) – “profesionisti” ( si au pus un functii tot felul de ageamii si impostori ) – “scoliti” ( dupa care am aflat ca si BAC ul l-au luat cu greu iar diplomele sunt “aranjate” pe la tot felul de scoli inexistente din Strainatate) – “o tara ca afara” ( si le-au aratat Fritz si Clotilde ca se poate chiar mai rau decat in Romania) .