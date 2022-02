Ce aventură! Norris Măgeanu a cucerit Kilimanjaro!

Președintele Federației Române de Automobilism, Norris Măgeanu, și-a mai împlinit un vis: plecat într-o expediție de șapte zile în Tanzania având ca punct final atingerea celui mai înalt vârf muntos din Africa.

Pasionat de expedițiile montane pline de adrenalină, șeful de la FRAS a urcat pe Kilimanjaro, cel mai înalt vârf muntos de pe continentul african. Pentru expediția din Tanzania, Norris s-a antrenat atât fizic, cât mai ales psihic.

„Munții înalți sunt altfel decât orice alt tip de expediție pe care o poate încerca cineva, în primul rând din cauza lipsei oxigenului. Cu cât mergi mai sus, aerul se rarefiază, concentrația de oxigen este mai mică. Se ajunge la niște procente foarte scăzute de oxigen, lucru ce face ca totul să fie altfel. Este cumva ca și cum ai fi pe altă planetă, corpul, creierul sesizează lipsa de oxigen și o interpretează în diferite moduri, toate îngreunând un comportament normal” – Norris Măgeanu, președintele Federației Române de Automobilism Sportiv.

Expediția tanzaniană a durat 7 zile din momentul în care Norris a intrat în Parcul Național. Fostul pilot a trecut și prin momente dificile.

„Cu cât ești mai sus și te apropii mai mult de vârf, condițiile sunt mai grele și tot mai multe gânduri vin și îți spun :„Dar ce caut eu aici, dar de ce trebuia să fac asta, de ce trebuia să fie așa de complicat și greu. Poate aș fi putut să mă bucur doar de faptul că am văzut niște peisaje frumoase și să nu trebuiască și ajung pe vârf” – Norris Măgeanu, președintele Federației Române de Automobilism Sportiv.

Pe lângă lipsa oxigenului, Norris s-a confruntat și cu diferențele extreme de temperatură!

„În această perioadă în zona Kilimanjaro, la bază, în Mojhi,, de unde am plecat erau undeva la 30-35 de grade, iar în noaptea în care am atacat vârful termometrele arătau undeva la -7, – 12 grade, dar din cauza lipsei de oxigen temperatura este mult mai joasă, corpul resimte undeva la -25 de grade” – Norris Măgeanu, președintele Federației Române de Automobilism Sportiv.

Norris recunoaște că nu a fost deloc ușor să ajungă pe Kilimanjaro!

„Șapte ore am tot urcat pe o stâncă. Pur și simplu acel drum nu se mai termina, nu a fost simplu. Am plecat din tabăra de la 4600 de metri puțin după miezul nopții și am ajuns pe vârf la zece minute după ce a răsărit soarele” – Norris Măgeanu, președintele Federației Române de Automobilism Sportiv.

Norris rememorează momentul în care a ajuns pe Kilimanjaro.

„A fost absolut superb, abia răsărise soarele era o imagine care îți tăia răsuflarea. Realizezi când ajungi pe un punct din acesta, cel mai înalt al unui munte, că omului nu prea îi sunt puse alte opreliști decât cele pe care și le pune singur. Eu în momentul acesta sunt împlinit că ceea ce am considerat că e un target care se potrivește puterilor mele a fost doborât” – Norris Măgeanu, președintele Federației Române de Automobilism Sportiv.

I-au fost confiscate „cadourile” pentru prietenii de acasă

Președintele de la FRAS a vrut să-și surprindă prietenii cu niște cadouri inedite din aventura africană.

„Am vrut să le aduc pietre vulcanice direct de pe munte. În ideea asta am adunat destul de multe, le-am pus într-o pungă, chiar mă gândeam că toți dintre noi încercam să avem rucsacii cât mai ușori, fiecare kilogram în plus este foarte greu la acea altitudine și eu cred că aveam două kilograme în plus pe care îi adunasem de pe vârf” – Norris Măgeanu, președintele Federației Române de Automobilism Sportiv.

La plecare, însă, la aeroport a avut parte de o situație la care nu se aștepta.

„La vamă le-am părut suspect celor care au verificat bagajele noastre. Mi-au desfăcut valiza destul de alarmați când au văzut atâtea de pietre și mi le-au confiscat. Au zis că nu am aprobări și nu pot să ies din țară cu ele” – Norris Măgeanu, președintele Federației Române de Automobilism Sportiv.