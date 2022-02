Florin Cîțu îl taxează pe ministrul Câciu pe tema supraimpozitării românilor: „Este o declaraţie aberantă, mi-a adus aminte de comunism!

Ministrul Finanţelor Adrian Câciu a declarat că ia în calcul o supraimpozitare a românilor care au mai multe mașini sau mai multe proprietăți imobiliare, iar Florin Cîţu afirmă că o asemenea declarație i-a adus aminte de comunism.

Florin Cîţu l-a contrat dur pe ministrul Finanţelor, spunând că în programul de guvernare PNL a promis că nu va introduce nicio nouă taxă, iar cât timp se va afla „în acest compromis la guvernare” nu va permite introducerea unei astfel de măsuri.

„Eu îmi aduc aminte vremea comunismului, când cam asta era: o mașină, o familie. Atunci era greu, stăteai cinci ani de zile să-ți iei o mașină. Cam așa sună și asta. Pentru PNL, și o spun asta ca o linie roșie, proprietatea privată este sfântă. Oamenii care muncesc, oamenii care au venituri, care au plătit impozite, au plătit taxe nu trebuie penalizați pentru că au avut succes în viață. Niciodată nu vom fi de acord cu astfel de măsuri. Mi se pare aberantă o astfel de declarație. Imediat mi-am adus aminte de comunism. Nu ne vom întoarce în comunism. Atât timp cât PNL se va afla în acest compromis la guvernare nu se va întâmpla acest lucru. Le-am primis românilor în 2020 când am candidat că nu vom introduce taxe noi. Am arătat în cea mai cruntă criză economică din ultimii 100 de ani că poți să ai venituri mai mari chiar dacă scoți impozite și taxe. Deci am arătat că se poate. Dacă cineva este astăzi acolo și nu poate, să spună, că vin alții care pot”, a declarat Cîțu, la TVR1.

Întrebat dacă declarația sa reprezintă o ofertă a PNL de a prelua Ministerul Finanțelor, Cîțu a răspuns: „Întotdeauna este pe masă oferta.”

Președintele PNL a mai precizat că liberalii se opun și impozitării progresive, lucru pe care l-au stabilit încă de la formarea coaliției cu PSD.