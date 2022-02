Victor Ponta, mesaj tranșant: „În 2012 -2015 am reușit să aducem în România peste 90% din fondurile europene nerambursabile! Azi suntem cu greu la 35%!”

Guvernul Ponta a fost, în perioada 2012-2015, campion absolut al absorbției fondurilor europene. Și cu sprijinul incontestabil al comisarului european pe atunci Corina Crețu. Dar, premierul pe atunci, Victor Ponta a demisionat în urma tragediei de la Colectiv (singurul lider politic postdecembrist care a avut tăria să facă acest pas!), pe emoția căreia s-au urcat Iohannis, USR și alți profitori politici. Ce s-a întâmplat după? Guvernul Cioloș a fost repetent la absorbția fondurilor europene! Mai mult, guvernarea PNL-USR PLUS a fost un uriaș eșec.

„In 2012 -2015 am reusit sa aducem in Romania peste 90% din fondurile europene nerambursabile ( in special cu sprijinul Corinei Cretu )! Azi suntem cu greu la 35% . Poate din acest motiv “a fost nevoie sa plece acel guvern”?”, a precizat, pe pagina de Facebook, liderul Pro România, Victor Ponta.